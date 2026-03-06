ESL Pro League sesong 23: Åtte lag gjenstår ettersom Stage 2-lag er bekreftet
Ninjas in Pyjamas, Team Liquid og Parivisions turneringsløp har allerede kommet til en slutt.
Den første fasen av ESL Pro League's 23. sesong har allerede kommet til en slutt, og bygger på det vi rapporterte i går, kan vi nå legge til at åtte lag har blitt slått ut av arrangementet og ikke vil vises lenger.
De åtte troppene som har overlevd den første fasen er bekreftet, med 3DMax, G2 Esports, og Heroic bli med i lagene vi visste om i går. Disse kvalifiserte vaktlistene kom på bekostning av Ninjas in Pyjamas, Team Liquid, og Parivision, tre lag som har blitt eliminert for godt.
Dette betyr også at vi nå vet hvilke 16 lag som vil være til stede i turneringens andre fase, og likeledes hvordan kampene i åpningsrunden ser ut. Det er verdt å nevne at formatet er det samme, noe som betyr at lagene blir seedet fra runde til runde, og de åtte første lagene som tar tre seire, går videre til den tredje fasen som kalles sluttspillet. Her er de innledende kampene.
- Furia vs. B8
- Team Spirit vs. 3DMax
- Mouz vs. Heroic
- Natus Vincere vs. Monte
- MongolZ vs. PaiN Gaming
- Aurora Gaming vs. Legacy
- FUT Esports vs. Astralis
- G2 Esports vs. FaZe Clan
Hvem tror du vil gå videre forbi trinn 2?