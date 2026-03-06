ESL Pro League sesong 23: Åtte lag gjenstår ettersom Stage 2-lag er bekreftet

HQ

Den første fasen av ESL Pro League's 23. sesong har allerede kommet til en slutt, og bygger på det vi rapporterte i går, kan vi nå legge til at åtte lag har blitt slått ut av arrangementet og ikke vil vises lenger.

De åtte troppene som har overlevd den første fasen er bekreftet, med 3DMax, G2 Esports, og Heroic bli med i lagene vi visste om i går. Disse kvalifiserte vaktlistene kom på bekostning av Ninjas in Pyjamas, Team Liquid, og Parivision, tre lag som har blitt eliminert for godt.

Dette betyr også at vi nå vet hvilke 16 lag som vil være til stede i turneringens andre fase, og likeledes hvordan kampene i åpningsrunden ser ut. Det er verdt å nevne at formatet er det samme, noe som betyr at lagene blir seedet fra runde til runde, og de åtte første lagene som tar tre seire, går videre til den tredje fasen som kalles sluttspillet. Her er de innledende kampene.



Furia vs. B8



Team Spirit vs. 3DMax



Mouz vs. Heroic



Natus Vincere vs. Monte



MongolZ vs. PaiN Gaming



Aurora Gaming vs. Legacy



FUT Esports vs. Astralis



G2 Esports vs. FaZe Clan



Hvem tror du vil gå videre forbi trinn 2?