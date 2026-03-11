ESL Pro League Sesong 23: Online Stage avsluttes med Natus Vincere, FUT Esports, og Astralis går også videre

HQ

I går berørte vi nyheten om at ESL Pro League sesong 23s Online Stage skulle avsluttes senere på ettermiddagen, og når vi går nærmere inn på denne saken, kan vi nå rapportere om de tre siste lagene som kvalifiserte seg til det kommende sluttspillet.

Totalt ble det spilt tre siste kamper i går, med Natus Vincere mot 3D Max, FUT Esports mot G2 Esports, og Astralis mot Furia. Dette var en knallhard kamp, der taperen er ute av turneringen for godt, mens vinneren går videre til helgens sluttspill.

Til dette formål kom Natus Vincere ut på toppen over 3D Max på en 2-1 måte. Dette resultatet gjenspeilte seg i de to andre kampene, der FUT Esports viste sitt potensial mot G2 Esports, og Astralis også gjorde kort prosess med Furia.

Dette betyr at G2 Esports, Furia og 3D Max nå konsentrerer seg om neste turnering på Counter-Strike 2, mens Natus Vincere, Astralis og FUT Esports forbereder seg på en travel helg.