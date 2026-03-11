ESL Pro League Sesong 23: Sluttspillet er avgjort

HQ

Akkurat som vi rapporterte om tidligere, er det nå bare åtte lag igjen i ESL Pro League's 23. sesong, med sluttspillet som skal finne sted kommende helg. Ettersom vi kjenner de åtte troppene som skal kjempe om trofeet og premiepengene, kan vi nå også rapportere om sluttspillbraketten for arrangementet, som er låst inn.

For referanse er sluttspillet delt slik at kvartfinalene avholdes fredag 13. mars, semifinalene lørdag 14. mars, og deretter kampen om tredjeplassen og finalen søndag 15. mars. For dette formål, her er hvordan braketten har blitt seedet.

Kvartfinaler (13. mars):



MongolZ vs. Natus Vincere kl. 9:00 GMT / 10:00 CET



Legacy vs. Aurora Gaming kl. 12:15 GMT/13:15 CET



FUT Esports vs. Mouz kl. 15:30 GMT/16:30 CET



Team Spirit vs. Astralis kl. 18:45 GMT/19:45 CET



Semifinaler (14. mars):



Vinneren av Spirit/Astralis mot vinneren av Legacy/Aurora kl. 14:45 GMT/15:45 CET



Vinneren av MongolZ/NAVI mot vinneren av FUT/Mouz kl. 18:00 GMT/19:00 CET



Kamp om tredjeplassen (15. mars):



Taperen av semifinale 1 mot taperen av semifinale 2



Den store finalen (15. mars):



Vinneren av semifinale 1 mot vinneren av semifinale 2



Hvem tror du kommer til å gå hele veien i ESL Pro League sesong 23?