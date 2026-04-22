Esports Integrity Commission har oppgradert MAUschines disiplinærtiltak til livstidsforbud

HQ

Bare nylig rapporterte vi om de sprø hendelsene ved en tysk Counter-Strike 2 -turnering, der konkurrenten Maurizio "MAUschine" Weber dukket opp på scenen for prisutdelingsdelen av arrangementet og deretter fortsatte med å suge en av motstanderne sine, i en helt kjevefallende hendelse.

Raskt etter at dette skjedde, bestemte Esports Integrity Commission (ESIC) seg for å ilegge MAUschine et ti års konkurranseforbud for sine handlinger, og avsluttet effektivt karrieren og håpet om å komme tilbake til konkurransespill. Imidlertid betyr et ti års forbud at han til slutt kunne komme tilbake, eller rettere sagt det gjorde ...

ESIC har oppgradert MAUschines disiplinære tiltak til et livstidsforbud, noe som betyr at han aldri vil delta i noe ESIC-medlemsarrangement igjen. I en uttalelse fra ESIC om denne avgjørelsen legges det til :

"ESICs etterforskning viste at Weber begikk et fysisk overfall mot en annen deltaker fra et motstanderlag på scenen etter en kamp. Denne oppførselen representerer et åpenbart og uakseptabelt brudd på ESICs etiske retningslinjer, inkludert brudd knyttet til vold, deltakernes sikkerhet og den grunnleggende plikten til å opptre med integritet og respekt til enhver tid."

ESIC skriver også at utestengelsen på livstid "gjenspeiler alvorlighetsgraden av lovbruddet og ESICs forpliktelse til å sikre at personer som utøver voldelig atferd, fjernes fra de konkurransedyktige økosystemene i ESICs medlemskap."

Hva synes du om denne disiplinærdommen?