Esports- Nations -cupen 2026: 31 av totalt 32 nasjoner og spillere er nå bekreftet

HQ

Tidligere denne måneden nevnte vi de 16 inviterte nasjonene og spillerne til Esports Nations Cup-arrangementet « Trackmania », som skal finne sted i november. Nå kan vi utdype dette ved å snakke om de fleste av de gjenværende plassene, ettersom 31 av totalt 32 lag nå er bestemt for det store arrangementet.

Dette har skjedd etter at de elektroniske kvalifiseringsrundene er avsluttet, noe som betyr at følgende nasjoner og spillere har sikret seg plasser ved å gå videre fra sine respektive regionale kvalifiseringsrunder.



Amerika: Kakne (USA), L1ngo (Canada), Neal (USA)



Vest-Europa: Epos (Storbritannia), Gwen (Frankrike), Massa (Tyskland)



Øst-Europa: Auris (Litauen), neon (Polen)



Midtøsten/Afrika: Ender (Marokko), Huso (Tyrkia)



Asia: Spark (India), Zack2301 (Indonesia)



Oseania: Baiwack (New Zealand), JSwag (New Zealand)



Du har kanskje lagt merke til at dette bare utgjør 14 plasser, noe som betyr at det gjenstår to plasser å fylle for å nå opp til totalt 32. En ekstra plass tildeles vertsnasjonen De forente arabiske emirater, og Plink har fått denne plassen.

Når det gjelder den 32. og siste plassen, er dette «Wildcard Solidarity»-plassen, som har som mål å sikre at en «underrepresentert region» får en sjanse til å konkurrere på verdensscenen. Dette laget vil bli bestemt og kunngjort innen utgangen av august, når alle Esports Nations Cup-kvalifiseringene for alle turneringene er avsluttet.

Esports Nations Cup- Trackmania -arrangementet finner sted mellom 19. og 22. november.