Esports-VM 2026: Kuaishou Gaming og Geekay Esports sikrer seg semifinaleplasser i « Honor of Kings-VM

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Det er virkelig avgjørende tid for « Honor of Kings World Cup» under Esports World Cup, ettersom kvartfinalene i sluttspillet nå er offisielt avsluttet. I forlengelse av vår forrige rapport er nå den andre semifinalen avgjort, etter at Kuaishou Gaming beseiret Virtus.pro med 4–0, mens Geekay Esports knuste Team Nemesis med 4–1.

Dette betyr at det nå er fire lag igjen i kampen om tittelen i dette store arrangementet, med fire kamper som skal spilles totalt. Begge semifinalene starter senere i ettermiddag, men de vil deretter bli etterfulgt av kampen om tredjeplassen og deretter finalen i morgen, 8. august.

Når det gjelder de kommende kampene, se informasjonen nedenfor.

Semifinaler (7. august):



Kuaishou Gaming mot Geekay Esports kl. 10:00 BST/11:00 CEST



AG.AL mot ROC Esports kl. 13:15 BST/14:15 CEST



Kamp om tredjeplassen (8. august):



Taperen av Kuaishou/Geekay mot taperen av AG.AL/ROC kl. 10:00 BST/11:00 CEST



Finalen (8. august):