Esports-VM 2026: Sluttspilltreet for « Honor of Kings er nå fastsatt

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Det er bare fire dager igjen til en vinner blir kåret i det store Honor of Kings -VM-turneringen som arrangeres under Esports World Cup i Paris denne sommeren. 8. august går finalen av stabelen, og premiepotten på 3 millioner dollar skal deles ut. Med dette i sikte er nå sluttspilltreet med de åtte lagene fastsatt.

I forlengelse av gårsdagens rapport ble de to siste lagene som sikret seg plass i sluttspillet til slutt Team Vitality og Virtus.pro, som begge nå er seedet inn i kvartfinalene i den siste fasen av turneringen.

Det skal spilles åtte kamper mellom 5. og 8. august (inkludert kampen om tredjeplassen), og du kan se kampoppsettet og datoene for hver kamp nedenfor.

EWC- Honor of Kings -VM-kvartfinaler:



Geekay Esports mot Team Nemesis kl. 10:00 BST/11:00 CEST 5. august



ROC Esports mot Team Vitality kl. 13:15 BST/14:15 CEST 5. august



Kuaishou Gaming mot Virtus.pro kl. 10:00 BST/11:00 CEST 6. august



AG.AL mot Aurora Gaming kl. 13:15 BST/14:15 CEST 6. august



EWC- Honor of Kings -verdensmesterskapets semifinaler (7. august):



Vinneren av AG.AL/Aurora mot vinneren av ROC/Vitality kl. 10:00 BST/11:00 CEST



Vinneren av Kuaishou/V.P mot vinneren av Geekay/Nemesis kl. 13:15 BST/14:15 CEST



EWC- Honor of Kings -VM-kamp om tredjeplassen (8. august):



Taperen av semifinale nr. 1 mot taperen av semifinale nr. 2 kl. 10:00 BST/11:00 CEST



EWC Honor of Kings -verdensmesterskapet – finale (8. august):