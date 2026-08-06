Esports World Cup 2026: Åtte spillere har gått videre til gruppespill 2 i « Tekken 8

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Som vi nevnte i går, går det ganske fort foran i « Tekken 8-turneringen under Esports World Cup i Paris. Gruppespill 1 er i full gang, og faktisk er halvparten allerede avsluttet, med både gruppe CC og DD ferdigspilt, noe som betyr at vi allerede kjenner halvparten av spillerne som har gått videre til gruppespill 2.

I gruppe CC gikk Usama Abbasi og Nobi videre via den øvre delen av turneringstreet, mens Numan Ch og Yagami sikret seg plasser via den nedre delen. I gruppe DD sikret Keisuke og Farzeen seg plasser via den øvre delen, mens Ulsan og M. Zubair gikk videre via den nedre delen.

Når det gjelder dagens planlagte kamper, skal alle kampene i gruppene AA og BB spilles, noe som betyr at vi vil kjenne den endelige seedingen for gruppespill 2 og åpningskampene innen utgangen av dagen. Nedenfor finner du en oversikt over dagens første kamper.



Ikari mot Rest kl. 13:00 BST/14:00 CEST



The Jon mot Jeondding kl. 13:20 BST/14:20 CEST



LowHigh mot Raef kl. 13:40 BST/14:40 CEST



Rangchu mot Sin kl. 14:00 BST/15:00 CEST



EWC- Tekken 8 -gruppe AA åpningskamper (6. august):