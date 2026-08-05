Esports World Cup 2026: Here – her kan du se når hver av gruppene i Tekken 8 skal spille sine åpningskamper

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Det er en rekke arrangementer som finner sted under Esports World Cup i løpet av denne uken, og et eksempel er hovedarrangementet « Tekken 8, der 32 spillere skal konkurrere om en andel av en premiepott på 1 million dollar.

I kjølvannet av Last Chance Qualifier som fant sted forrige helg, starter gruppespill 1 i dag, 5. august, og hver gruppe skal avholde alle sine kamper på en gang. Du lurer kanskje på når åpningskampene går av stabelen og når hver gruppe skal avholde sine respektive kamper.

De fire gruppene spiller alle etter et dobbelt-eliminasjonsformat, noe som betyr at en spiller kan tape én kamp og fortsatt være med, mens et andre tap vil føre til endelig eliminering. Planen er at gruppe CC skal starte ballen, før gruppe DD, gruppe BB og deretter gruppe AA følger etter, hvor de to sistnevnte har kamper i morgen, 6. august.

Med dette i bakhodet kan du se åpningskampene for hver gruppe nedenfor. Det er verdt å huske at semifinalene i den øvre delen og kampene i den nedre delen av hver gruppe vil finne sted etter disse åpningskampene, før kampene i neste gruppe starter.

EWC- Tekken 8 -gruppe CCs åpningskamper (5. august):



AK mot Nobi kl. 13:00 BST/14:00 CEST



Mulgold mot Yagami kl. 13:20 BST/14:20 CEST



Usama Abbasi mot Qudans kl. 13:40 BST/14:40 CEST



Atif mot Numan CH kl. 14:00 BST/15:00 CEST



EWC- Tekken 8 -gruppe DDs åpningskamper (5. august):



Ulsan mot M. Zubair kl. 16:40 BST/17:40 CEST



Tekken Master mot AO kl. 17:00 BST/18:00 CEST



Knee mot Keisuke kl. 17:20 BST/18:20 CEST



Farzeen mot Ninjakilla kl. 17:40 BST/18:40 CEST



EWC- Tekken 8 -gruppe BBs åpningskamper (6. august):



Ikari mot Rest kl. 13:00 BST/14:00 CEST



The Jon mot Jeondding kl. 13:20 BST/14:20 CEST



LowHigh mot Raef kl. 13:40 BST/14:40 CEST



Rangchu mot Sin kl. 14:00 BST/15:00 CEST



EWC- Tekken 8 -gruppe AA-åpningskamper (6. august):