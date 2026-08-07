Esports World Cup 2026: De to gruppene i gruppespill 2 i « Tekken 8 er klare

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Gruppespill 1 i Esports World Cup i Paris for « Tekken 8-arrangementet er nå avsluttet. Feltet på 32 spillere er nå redusert til kun 16 overlevende, som hver er plassert i en ny dobbel eliminasjonsgruppe – nærmere bestemt en av de to gruppene som utgjør gruppespillfase 2.

De åtte spillerne som kvalifiserte seg fra gruppespill 1 i går, kom fra gruppene AA og BB, hvor AA-spillerne var Qasim Meer, Arslan Ash, Mangja og CBM, mens BB-spillerne var Raef, The Jon, LowHigh og Jeondding. De kvalifiserte spillerne fra gruppene CC og DD ble avgjort dagen før, og du kan lese mer om det her.

Når det gjelder gruppespill 2, er de to respektive gruppene nå seedet, noe som betyr at vi kjenner åpningskampene i kvartfinalene i den øvre delen av turneringen. Du kan se disse kampene og forventede starttider nedenfor, og alle kampene spilles senere i dag, 7. august.

Gruppe B:



Nobi mot Jeondding kl. 13:00 BST/14:00 CEST



Farzeen mot Mangja kl. 13:20 BST/14:20 CEST



Raef mot Ulsan kl. 13:40 BST/14:40 CEST



Qasim Meer mot Numan Ch kl. 14:00 BST/15:00 CEST



Gruppe A:



Keisuke mot LowHigh kl. 16:40 BST/17:40 CEST



Usama Abbasi mot CBM kl. 17:00 BST/18:00 CEST



Arslan Ash mot Yagami kl. 17:20 BST/18:20 CEST



The Jon mot M. Zubair kl. 17:40 BST/18:40 CEST



Det er verdt å merke seg at alle kampene i hver gruppe skal spilles i dag, med avslutning av Gruppe B før Gruppe A tar over. Dette betyr at vi ved slutten av dagen vil vite hvilke åtte spillere som har gått videre til sluttspillet, samt hvordan de er seedet i utslagsrunden.