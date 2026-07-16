Esports World Cup 2026: Fire lag er allerede slått ut av gruppespillet i « League of Legends

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League of Legends -turneringen under Esports World Cup går ganske raskt, hovedsakelig fordi den skal starte og avsluttes i løpet av fem dager. Derfor avsluttes gruppespillet faktisk i dag, 16. juli, og de åtte lagene som går videre til sluttspillet samt de åtte lagene som er slått ut, vil bli bekreftet i løpet av de neste timene.

Det vi vet per nå, er hvilke fire lag som er de første til å bli eliminert for godt. Disse lagene har blitt slått ut tidlig etter å ha tapt sine to første kamper i sine respektive grupper, og har dermed blitt de første ofrene for dobbelt-eliminasjonsformatet.

I gruppe A er Furia slått ut etter å ha tapt mot Dplus i semifinalen i nedre del av tabellen. Tilsvarende i gruppe B led Team Secret en lignende skjebne som Karmine Corp, mens Movistar KOI snublet i kampen mot GAM Esports, og til slutt gjorde også Lyon det samme da de møtte MIBR.LOS.

Alle disse utslagningene betyr at vi nå kjenner de respektive oppgjørene i finalen i den øvre delen (der vinneren går videre til sluttspillet), og på samme måte vet vi hvilke lag som venter på taperne fra finalen i den øvre delen for å kjempe om den andre sluttspillplassen for hver gruppe i finalen i den nedre delen. Igjen vil alle de gjenværende kampene i gruppespillet spilles i dag, så se alle de planlagte kampene nedenfor.

EWC LoL-gruppespillet – finaler i øvre del (16. juli):



Gruppe A – G2 Esports mot AG.AL kl. 11:10 BST/12:10 CEST



Gruppe B – Sentinels mot Gen.G Esports kl. 10:00 BST/11:00 CEST



Gruppe C – Bilibili Gaming mot T1 kl. 10:00 BST/11:00 CEST



Gruppe D – Hanwha Life mot JD Gaming kl. 11:10 BST/12:10 CEST



EWC LoL-gruppespill, finaler i nedre del av tabellen (16. juli):