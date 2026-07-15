Esports World Cup 2026: « League of Legends-turneringen starter i dag – her er åpningskampene

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Selv om Mid-Season Invitational ble avsluttet for bare noen dager siden, er alle øynene allerede rettet mot en annen stor League of Legends -turnering, da Riot Games' MOBA er i ferd med å stjele rampelyset under Esports World Cup i Paris, Frankrike.

Turneringen pågår resten av denne uken, med en gruppespillfase 15.–16. juli, en sluttspillfase 17.–18. juli, og deretter en storfinale som er planlagt til 19. juli, og som forventes å bli en av to store finaler kommende søndag, mens den andre er for Dota 2-arrangementet.

Med 16 deltakende lag som kjemper om en andel av en premiepott på 2 millioner dollar, vil semifinalene i den øvre delen av turneringstreet for hver av de fire gruppene finne sted i dag. Disse kampene skal avgjøre hvilke lag som er ett skritt unna en plass i sluttspillet, samtidig som taperne sendes ned til den nedre delen av turneringstreet, der de risikerer å bli slått ut. Det blir faktisk en ganske travel dag for turneringen, siden semifinalene i den nedre delen også skal spilles i dag, noe som betyr at fire lag vil bli slått ut for godt i løpet av de neste timene.

Derfor er du kanskje nysgjerrig på kampoppsettet for 15. juli, og i så fall har vi samlet all denne informasjonen nedenfor.

Gruppe A – Semifinaler i den øvre delen



G2 Esports mot Furia kl. 12:20 BST/13:20 CEST



AG.AL mot Dplus kl. 12:20 BST/13:20 CEST



Gruppe A – Semifinale i nedre del



Taperen av UBSF #1 mot taperen av UBSF #2 kl. 17:10 BST/18:10 CEST



Gruppe B – Semifinaler i øvre del



Team Secret mot Sentinels kl. 10:00 BST/11:00 CEST



Gen.G Esports mot Karmine Corp kl. 10:00 BST/11:00 CEST



Gruppe B – Semifinale i nedre del



Taperen av UBSF #1 mot taperen av UBSF #2 kl. 14:40 BST/15:40 CEST



Gruppe C – Semifinaler i den øvre delen



Bilibili Gaming mot Movistar KOI kl. 11:10 BST/12:10 CEST



T1 mot GAM Esports kl. 11:10 BST/12:10 CEST



Gruppe C – Semifinale i nedre del



Taperen av UBSF #1 mot taperen av UBSF #2 kl. 14:40 BST/15:40 CEST



Gruppe D – Semifinaler i øvre del



Hanwha Life mot MIBR.LOS kl. 13:30 BST/14:30 CEST



Lyon mot JD Gaming kl. 13:30 BST/14:30 CEST



Gruppe D – Semifinale i nedre del