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Counter-Strike 2
Esports World Cup 2026: Here – alle åpningskampene i gruppespillet i « Counter-Strike 2 og starttidspunktene
Alle de 32 lagene starter sin kampanje i hovedturneringen fra og med i dag.
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Selv om det foregår en rekke arrangementer hver dag under Esports World Cup i Paris, er kanskje det mest iøynefallende arrangementet resten av denne uken Counter-Strike 2 -turneringen, som nå starter hovedturneringen.
Etter at Last Chance Qualifier» er avsluttet, er alle øyne nå rettet mot gruppespillet, som pågår fra 12. til 15. august, og alle de 32 lagene starter sin kampanje i løpet av dagen i dag.
Det sier seg selv at det er planlagt mange kamper i løpet av 12. august, så for å se hvem som spiller mot hvem og når hver kamp starter, kan du se alle kampene i åpningsrunden nedenfor.
Gruppe A:
- Luminosity mot GamerLegion kl. 10:00 BST/11:00 CEST
- BIG mot Aurora Gaming kl. 10:00 BST/11:00 CEST
- Team Spirit mot JijieHao kl. 11:30 BST/12:30 CEST
- G2 Esports mot M80 kl. 13:00 BST/14:00 CEST
Gruppe B:
- Team Falcons mot K27 kl. 14:30 BST/15:30 CEST
- Ninjas in Pyjamas mot Legacy kl. 14:30 BST/15:30 CEST
- BetBoom Team mot FaZe Clan kl. 16:00 BST/17:00 CEST
- MiBR mot Astralis kl. 17:30 BST/18:30 CEST
Gruppe C:
- FUT Esports mot Tyloo kl. 11:00 BST/12:00 CEST
- Parivision mot B8 kl. 16:00 BST/17:00 CEST
- Team Vitality mot 100 Thieves kl. 19:00 BST/20:00 CEST
- Lynn Vision Gaming mot Mouz kl. 20:30 BST/21:30 CEST
Gruppe D:
- Magic mot The MongolZ kl. 13:00 BST/14:00 CEST
- Natus Vincere mot 3DMax kl. 17:30 BST/18:30 CEST
- Wildcard mot Furia kl. 19:00 BST/20:00 CEST
- 9z Team mot PaiN Gaming kl. 20:30 BST/21:30 CEST