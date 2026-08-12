Esports World Cup 2026: Here – alle åpningskampene i gruppespillet i « Counter-Strike 2 og starttidspunktene

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Selv om det foregår en rekke arrangementer hver dag under Esports World Cup i Paris, er kanskje det mest iøynefallende arrangementet resten av denne uken Counter-Strike 2 -turneringen, som nå starter hovedturneringen.

Etter at Last Chance Qualifier» er avsluttet, er alle øyne nå rettet mot gruppespillet, som pågår fra 12. til 15. august, og alle de 32 lagene starter sin kampanje i løpet av dagen i dag.

Det sier seg selv at det er planlagt mange kamper i løpet av 12. august, så for å se hvem som spiller mot hvem og når hver kamp starter, kan du se alle kampene i åpningsrunden nedenfor.

Gruppe A:



Luminosity mot GamerLegion kl. 10:00 BST/11:00 CEST



BIG mot Aurora Gaming kl. 10:00 BST/11:00 CEST



Team Spirit mot JijieHao kl. 11:30 BST/12:30 CEST



G2 Esports mot M80 kl. 13:00 BST/14:00 CEST



Gruppe B:



Team Falcons mot K27 kl. 14:30 BST/15:30 CEST



Ninjas in Pyjamas mot Legacy kl. 14:30 BST/15:30 CEST



BetBoom Team mot FaZe Clan kl. 16:00 BST/17:00 CEST



MiBR mot Astralis kl. 17:30 BST/18:30 CEST



Gruppe C:



FUT Esports mot Tyloo kl. 11:00 BST/12:00 CEST



Parivision mot B8 kl. 16:00 BST/17:00 CEST



Team Vitality mot 100 Thieves kl. 19:00 BST/20:00 CEST



Lynn Vision Gaming mot Mouz kl. 20:30 BST/21:30 CEST



Gruppe D: