Mid-Season Invitational 2026: Hanwha Life tar revansje mot Bilibili Gaming og sikrer seg trofeet

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Selv om de fleste plassene til Worlds deles ut under de respektive regionale sommersesongene for konkurranseorientert League of Legends, er det noen få plasser å hente under de store internasjonale turneringene, inkludert Mid-Season Invitational. Nå som MSI 2026 er avsluttet, vet vi hvilket lag som har sikret seg en tidlig billett til Worlds 2026, nemlig det koreanske laget Hanwha Life.

Til tross for at de sto i fare for å bli slått ut etter å ha tapt finalen i den øvre delen av turneringen mot Bilibili Gaming, ga ikke Hanwha Life opp, men slo deretter ut Lyon i finalen i den nedre delen av turneringen og sikret seg dermed en revansjekamp mot Bilibili Gaming i den store finalen.

Her tok Hanwha Life revansje mot det kinesiske laget og endte opp med å vinne finalen i en jevn kamp som endte 3–2, noe som betyr at det koreanske laget drar hjem med 500 000 dollar i premiepenger, men også har sikret seg deltakelse i Worlds 2026 uavhengig av hva som skjer i den kommende LCK-sommersesongen. Dette betyr også at det blir fire LCK-lag i Worlds, ettersom de allerede tildelte plassene forblir uendret, mens den kinesiske LPL også får en fjerde plass for å ha endt som nummer to i MSI (denne går imidlertid ikke til Bilibili Gaming).