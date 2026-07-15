Esports World Cup 2026: Mouz, Xtreme Gaming og Virtus.pro er slått ut av den kontroversielle Survival Stage
Bare tre av de fire planlagte kampene ble spilt i går på grunn av et uventet «integritetsproblem».
Det har oppstått en forstyrrelse i «Survival Stage» i « Dota 2-turneringen under Esports World Cup, da gårsdagens kamper i første runde ikke ble fullført som planlagt. Tre av de forventede kampene ble spilt, men den fjerde ble ikke gjennomført fordi Esports Foundation avbrøt kampen etter å ha oppdaget et «integritetsproblem».
Det er uklart nøyaktig hva dette dreier seg om, men to medlemmer av Primetime-laget har blitt suspendert (en spiller og en trener) fra turneringen og alle andre ESIC-arrangementer, og organisasjonen og de gjenværende lagmedlemmene forventes nå å spille den planlagte kampen senere i ettermiddag i svekket form.
Dette betyr at dagens kampprogram blir litt mer uregelmessig, da det vil være de fire planlagte kampene i runde 2, men også den siste kampen i runde 1, og vinneren av denne kampen må gå rett inn i sin neste kamp med lite tid til hvile og forberedelser. Nedenfor finner du den endelige kampplanen for overlevelsesfasen, hvor hver vinner i runde 2 går videre til sluttspillet. Den utsatte kampen mellom Vici Gaming og Primetime spilles kl. 12:00 BST/13:00 CEST i dag, 15. juli.
EWC Dota 2 Survival Stage runde 2 – 15. juli
- B8 Team mot vinneren av LGD/Mouz kl. 12:00 BST/13:00 CEST
- 1w Team mot vinneren av Vici/PTime kl. 12:00 BST/13:00 CEST
- Team Spirit mot vinneren av Liquid/Xtreme kl. 15:30 BST/16:30 CEST
- Aurora Gaming mot vinneren av Rune/V.P kl. 15:30 BST/16:30 CEST