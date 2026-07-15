Esports World Cup 2026: Mouz, Xtreme Gaming og Virtus.pro er slått ut av den kontroversielle Survival Stage

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Det har oppstått en forstyrrelse i «Survival Stage» i « Dota 2-turneringen under Esports World Cup, da gårsdagens kamper i første runde ikke ble fullført som planlagt. Tre av de forventede kampene ble spilt, men den fjerde ble ikke gjennomført fordi Esports Foundation avbrøt kampen etter å ha oppdaget et «integritetsproblem».

Det er uklart nøyaktig hva dette dreier seg om, men to medlemmer av Primetime-laget har blitt suspendert (en spiller og en trener) fra turneringen og alle andre ESIC-arrangementer, og organisasjonen og de gjenværende lagmedlemmene forventes nå å spille den planlagte kampen senere i ettermiddag i svekket form.

Dette betyr at dagens kampprogram blir litt mer uregelmessig, da det vil være de fire planlagte kampene i runde 2, men også den siste kampen i runde 1, og vinneren av denne kampen må gå rett inn i sin neste kamp med lite tid til hvile og forberedelser. Nedenfor finner du den endelige kampplanen for overlevelsesfasen, hvor hver vinner i runde 2 går videre til sluttspillet. Den utsatte kampen mellom Vici Gaming og Primetime spilles kl. 12:00 BST/13:00 CEST i dag, 15. juli.

EWC Dota 2 Survival Stage runde 2 – 15. juli