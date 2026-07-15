Esports World Cup 2026: Semifinalene i den øvre delen av gruppespillet er klare for MLBB Women's International
Åtte lag har startet turneringen med seire.
Gruppespillet er i full gang i turneringen « Mobile Legends Bang Bang Women's International» under Esports World Cup. Alle de 16 lagene har allerede spilt sine åpningskamper og enten sikret seg seire eller lidd nederlag, med åtte lag som allerede står på randen av en plass i sluttspillet, mens de andre åtte nå risikerer å bli slått ut.
Det ble spilt åtte kamper i går, og nedenfor finner du den fullstendige resultatlisten for kvartfinalene i den øvre delen av turneringstreet for hver gruppe.
Gruppe A:
- Falcons Vega 0–2 SAETA
- Team Rey Young 2–0 Aurora Storm
- Geltek Cyber Team 2–0 Geekay Esports FE
- Virtus.pro MENA 0–2 Twisted Minds VN
Gruppe B:
- Gen.G Esports 2–0 FUT Esports FE
- Team Vitality 2–0 MIBR.LOS
- Natus Vincere 0–2 Galaxy Phoenix
- Falcon Daisies 1-2 Falcons Vega MENA
Med disse resultatene på plass er også semifinalene i den øvre delen og kvartfinalene i den nedre delen nå avgjort. I semifinalene går vinnerne videre til sluttspillet, mens taperne i kvartfinalene blir slått ut av turneringen for godt, mens vinnerne får en ny sjanse. Sjekk kampoppsettet og tidspunktene nedenfor. Alle kampene spilles 15. juli.
Gruppe A – Semifinaler i den øvre delen
- SAETA mot Team Rey Young kl. 11:00 BST/12:00 CEST
- Geltek Cyber Team mot Twisted Minds VN kl. 12:30 BST/13:30 CEST
Gruppe A – Kvartfinaler i nedre del
- Geekay Esports FE mot Virtus.pro MENA kl. 11:00 BST/12:00 CEST
- Falcons Vega mot Aurora Storm kl. 12:30 BST/13:30 CEST
Gruppe B – Semifinaler i den øvre delen
- Gen.G Esports mot Team Vitality kl. 14:00 BST/15:00 CEST
- Galaxy Phoenix mot Falcons Vega MENA kl. 15:30 BST/16:30 CEST
Gruppe B – Kvartfinaler i nedre del
- Natus Vincere mot Falcon Daisies kl. 14:00 BST/15:00 CEST
- FUT Esports FE mot MIBR.LOS kl. 15:30 BST/16:30 CEST