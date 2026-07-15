Esports World Cup 2026: Semifinalene i den øvre delen av gruppespillet er klare for MLBB Women's International

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Gruppespillet er i full gang i turneringen « Mobile Legends Bang Bang Women's International» under Esports World Cup. Alle de 16 lagene har allerede spilt sine åpningskamper og enten sikret seg seire eller lidd nederlag, med åtte lag som allerede står på randen av en plass i sluttspillet, mens de andre åtte nå risikerer å bli slått ut.

Det ble spilt åtte kamper i går, og nedenfor finner du den fullstendige resultatlisten for kvartfinalene i den øvre delen av turneringstreet for hver gruppe.

Gruppe A:



Falcons Vega 0–2 SAETA



Team Rey Young 2–0 Aurora Storm



Geltek Cyber Team 2–0 Geekay Esports FE



Virtus.pro MENA 0–2 Twisted Minds VN



Gruppe B:



Gen.G Esports 2–0 FUT Esports FE



Team Vitality 2–0 MIBR.LOS



Natus Vincere 0–2 Galaxy Phoenix



Falcon Daisies 1-2 Falcons Vega MENA



Med disse resultatene på plass er også semifinalene i den øvre delen og kvartfinalene i den nedre delen nå avgjort. I semifinalene går vinnerne videre til sluttspillet, mens taperne i kvartfinalene blir slått ut av turneringen for godt, mens vinnerne får en ny sjanse. Sjekk kampoppsettet og tidspunktene nedenfor. Alle kampene spilles 15. juli.

Gruppe A – Semifinaler i den øvre delen



SAETA mot Team Rey Young kl. 11:00 BST/12:00 CEST



Geltek Cyber Team mot Twisted Minds VN kl. 12:30 BST/13:30 CEST



Gruppe A – Kvartfinaler i nedre del



Geekay Esports FE mot Virtus.pro MENA kl. 11:00 BST/12:00 CEST



Falcons Vega mot Aurora Storm kl. 12:30 BST/13:30 CEST



Gruppe B – Semifinaler i den øvre delen



Gen.G Esports mot Team Vitality kl. 14:00 BST/15:00 CEST



Galaxy Phoenix mot Falcons Vega MENA kl. 15:30 BST/16:30 CEST



Gruppe B – Kvartfinaler i nedre del