Esports World Cup 2026: Semifinalene i MLBB Mid Season Cup er klare, med fire lag igjen i konkurransen

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Det gjenstår fire kamper i Esports World Cup-turneringen « Mobile Legends Bang Bang Mid Season Cup», og finalen er planlagt til i morgen, 1. august, da den enorme premiepotten på 3 millioner dollar skal deles ut. Kvartfinalene er nå avsluttet, og semifinalene er nå fastsatt.

De to siste resultatene, som kom 30. juli, viste at Team Spirit knuste Team Vamos med 3–0, mens ONIC slo Aurora Gaming i en svært jevn kamp som endte 3–2.

Med dette er semifinalekampene bekreftet, og disse to kampene skal spilles i dag, før kampen om tredjeplassen og finalen finner sted 1. august. Sjekk ut hele kampprogrammet nedenfor.

EWC MSC-semifinaler



Team Falcons PH mot Yangon Galacticos kl. 11:00 BST/12:00 CEST 31. juli



Team Spirit mot ONIC kl. 13:30 BST/14:30 CEST 31. juli



EWC MSC-kamp om tredjeplassen



Taperen av semifinale nr. 1 mot taperen av semifinale nr. 2 kl. 10:00 BST/11:00 CEST



EWC MSC-finale