Esports World Cup 2026: Team Heretics og Gentle Mates er slått ut av sluttspillet i « Valorant

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Sluttspillet i « Valorant-turneringen under Esports World Cup startet offisielt i går, da de to første av fire kvartfinalekamper ble spilt. Dette betyr at vi allerede kjenner til én av semifinalekampene i turneringen, men også hvilke to lag som allerede er slått ut og ikke kommer videre.

Både NRG og BBL Esports har gått videre til neste runde, etter å ha slått henholdsvis Gentle Mates og Team Heretics med 2–1 i begge kampene. Dette resultatet betyr at både NRG og BBL Esports vil spille to kamper til i denne turneringen, uansett hvem som vinner semifinalen, da vinneren går videre til finalen og taperen må vente på en motstander i kampen om tredjeplassen.

Semifinalen spilles også i morgen, sammen med den andre semifinalen, og vi får vite hvem som skal spille i den i ettermiddag når de to andre kvartfinalene er avsluttet. I disse kampene møter 100 Thieves MIBR.LOS og Team Vitality NS RedForce .