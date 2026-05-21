Esports World Cup bekrefter planer om å abdisere Saudi-Arabia for 2026-arrangementet, vil være vertskap i Paris

Nylig rapporterte vi om nyheten som hevdet at Esports World Cup ønsket å avstå fra Saudi-Arabia for den kommende 2026-utgaven, alt fordi den pågående konflikten i Midt-Østen vil gjøre det utfordrende og til og med farlig for så mange fans og spillere å reise til Riyadh og konkurrere i den syv uker lange festivalen.

Rapporten var ganske tydelig på at denne informasjonen allerede hadde blitt presentert for de som var involvert i Esports World Cup, noe som i hovedsak betyr at vi bare forventet en offisiell kunngjøring, som vi nå har mottatt.

I et blogginnlegg bekreftes det at Paris, Frankrike, vil være vertskap for Esports World Cup i sommer, med de faste datoene som fortsatt er planlagt til 6. juli til 23. august. Alle løftene som tidligere ble gitt for årets festival blir også holdt, med en premiepott på over 75 millioner dollar på linjen, over 15 turneringer på tvers av 24 forskjellige spill, mer enn 2,000 spillere til stede fra over 200 klubber, og med mer enn 100 land involvert også.

Vi er blitt fortalt at informasjon om billetter snart vil bli delt, og at vi også kan forvente detaljer om "nytt sted, fanopplevelse, turneringsplan og mer" i ukene fremover.