Esports World Cup og Riot Games går sammen de neste tre årene

Mens vi vet at Esports World Cup vil være tilbake i år og neste år, takket være bekreftelsen på at det vil være et Counter-Strike 2-arrangement omtalt på 2026-festivalen, har vi nå bekreftelse på at det også i det minste vil være et 2027-arrangement også.

Dette kommer fordi EWC har inngått et partnerskap med Riot Games som vil spenne over de neste tre årene og vil se League of Legends, Teamfight Tactics, og Valorant omtalt på den Saudi-Arabia-baserte festivalen.

Denne avtalen vil også spenne over en rekke kommersielle avtaler mellom LoL Esports, Valorant Champions Tour, og TFT-konkurransekretsen, noe som betyr at vi vil se EWC-aktiviseringer i kringkasting dukke opp en stund på disse arrangementene.

Fabian Scheuermann, Chief Games Officer på EWC Foundation, uttalte om partnerskapet mellom Riot og EWC: "Med League of Legends' ikoniske verdensmesterskap - som fortsetter å sette nye standarder for oppslukende opplevelser, VALORANTs kulturelle samarbeid og Teamfight Tactics' samfunnsdrevne arrangementer, har Riot vært banebrytende for et økosystem langt utover konkurranse. Ved å bringe disse titlene til Esports World Cup, feirer vi ikke bare elitespill - sammen utvider vi esport som en global underholdningsbevegelse, og skaper dypere forbindelser med fans på tvers av spill, musikk og digital kultur."

Med disse tre spillene låst i 2025, som det står, vil det bare vises ytterligere to spill på festivalen i år, som begge vil bli kunngjort innen utgangen av måneden.