Esports World Cup: Rainbow Six: Siege X sluttspillbraketten er satt

Åtte lag er eliminert, mens åtte lag fortsatt er med i kampen.

Så sent som i går fortalte vi alt om de fire lagene som allerede hadde blitt eliminert fra Esports World Cups Rainbow Six: Siege X -turnering. Vi kommenterte også de fire lagene som hadde slått sluttspillplasser, og nå kan vi bygge videre på det videre ved å se på hele sluttspillbraketten.

De åtte sluttspillagene og hvordan de er seedet (med braketten ordnet på en slik måte at de fire øverste lagene er på samme side, og de fire nederste er de samme) er som følger :


  • Virtus.pro vs. Furia

  • Ninjas i pyjamas vs. G2 Esports

  • Shopify Rebellion vs. Spacestation

  • Team Secret vs. Weibo Gaming

Med dette brakettsettet er de åtte lagene som allerede er eliminert fra arrangementet også som følger :


  • FearX

  • Gen.G Esports

  • DarkZero

  • FaZe Clan

  • Team Falcons

  • Enterprise Esports

  • Oxygen Esports

  • W7m Esports

Hvem tror du kommer til å gå hele veien?

Rainbow Six: Siege X

