Esports World Cup: Rainbow Six: Siege X sluttspillbraketten er satt

HQ

Så sent som i går fortalte vi alt om de fire lagene som allerede hadde blitt eliminert fra Esports World Cups Rainbow Six: Siege X -turnering. Vi kommenterte også de fire lagene som hadde slått sluttspillplasser, og nå kan vi bygge videre på det videre ved å se på hele sluttspillbraketten.

De åtte sluttspillagene og hvordan de er seedet (med braketten ordnet på en slik måte at de fire øverste lagene er på samme side, og de fire nederste er de samme) er som følger :



Virtus.pro vs. Furia



Ninjas i pyjamas vs. G2 Esports



Shopify Rebellion vs. Spacestation



Team Secret vs. Weibo Gaming



Med dette brakettsettet er de åtte lagene som allerede er eliminert fra arrangementet også som følger :



FearX



Gen.G Esports



DarkZero



FaZe Clan



Team Falcons



Enterprise Esports



Oxygen Esports



W7m Esports



Hvem tror du kommer til å gå hele veien?