Et politisk parti i Portugal ber om en «ny vurdering» av Marokkos rolle som medarrangør av VM i fotball 2030

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LIVRE, et grønt politisk parti i Portugal, har bedt den portugisiske statsministeren Luís Montenegro og det portugisiske fotballforbundet om en «ny vurdering» av Marokkos deltakelse i organiseringen av VM i 2030, som skal arrangeres i samarbeid mellom Portugal, Marokko og Spania, etter migrasjonskrisen i den spanske byen Ceuta, ved kysten av Marokko, der rundt 100 mennesker omkom da rundt 70 000 krysset grensen torsdag 30. juli.

«Et land som bryter folkeretten og bruker sårbare mennesker som et verktøy for politisk press, har ikke forutsetningene for å være partner i en organisasjon som er avhengig av samarbeid, tillit og fri bevegelse mellom land», skrev venstrepartiet på X.

I videoen som partiet la ut, sa LIVREs leder Jorge Pinto at Marokkos «utnyttelse av marokkanske borgere i Ceuta», inkludert mindreårige, følger «tiår med systematiske brudd på menneskerettighetene til sitt eget folk eller nektelse av selvbestemmelse og voldelig undertrykkelse av det saharawiske folket» og at hendelsen «bekrefter at det ikke foreligger politiske forutsetninger eller garantier for sikkerhet og lojalt samarbeid mellom Marokko og Spania og Portugal for å opprettholde denne felles organiseringen».

LIVREs anmodning ligner på det en representant fra det spanske partiet Sumar uttalte mandag, der han foreslo at Spania bør avstå fra å være medarrangør av konkurransen sammen med Marokko.