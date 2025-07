Et uanmeldt Guilty Gear-spill har angivelig blitt kansellert

HQ

Utvikleren Arc System Works har en rekke spill under utvikling for øyeblikket. Det mest profilerte av dem er Marvel Tokon: Fighting Souls, som forventes å debutere neste år. Men de har også andre titler enn kampspill i produksjon, som Damon and Baby. Det det ikke ser ut til å ha mye av substans å tilby fansen akkurat nå, er et nytt kapittel i Guilty Gear -franchisen, ettersom Insider Gaming rapporterer at et uanmeldt prosjekt nylig ble lagt ned.

Rapporten hevder at spillet ble kansellert for noen uker siden, og at denne avgjørelsen har sendt utvikleren "tilbake til tegnebrettet" for serien, og stiller spørsmålet om når den neste Guilty Gear tittelen faktisk vil debutere.

Det vi vet er at det siste Guilty Gear spillet ble lansert i 2021 i form av Guilty Gear Strive, og siden den gang har vi ventet på mer fra serien. Mens Arc System Works ennå ikke har offisielt kommentert denne rapporten, antyder det at Guilty Gear ikke vil kommandere oppmerksomheten til kampfans igjen på en stund.