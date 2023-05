EU godkjenner Microsofts kjøp av Activision Blizzard King

HQ

Tre uker har gått siden Storbritannia bestemte seg for å blokkere Microsofts oppkjøp av Activision Blizzard King. Siden det er en av verdens viktigste regulatorer stakk dette store kjepper i hjulene for avtalen, men nå har Microsoft fått et viktig argument i anken sin.

Den europeiske union har godkjent at Microsoft kjøper Activision Blizzard King. Dette skjer likevel ikke uten forbehold, for godkjennelsen betinger at Microsoft overholder avtalene og løftene de har gitt til andre store aktører i nettskymarkedet. Uttalelsen bemerker selvsagt også at Call of Duty sin fremtid har blitt vurdert, men at Microsoft "ikke vil ha noe insentiv til å nekte å distribuere Activisions spill til Sony, som er den ledende distributøren av konsollspill over hele verden, inkludert i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet ("EØS")."

Dermed virker det i alle fall som vi i Norge vil få tilgang til Activision Blizzard-spill både på konsoller og nettskyen i fremtiden uansett hva som skjer.