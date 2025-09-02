Everwild Produsent går videre til toppstilling i Xbox Games Studios

HQ

Mange, inkludert oss, ble skuffet da det ble kunngjort at arbeidet med Rares tittel Everwild ble avsluttet i juli etter en svært lang utviklingsprosess. Dette resulterte i at noen tungvektere valgte å forlate Rare, mens andre har blitt værende og heller klatret oppover karrierestigen.

Dette inkluderer spillets utøvende produsent Louise O'Connor, som har jobbet for Rare i 25 år (hennes første spill var Conker's Bad Fur Day). Nå melder VGC at hun har fått en viktig rolle i Microsoft-teamet og nå fungerer som stabssjef hos Xbox Game Studios. Der vil hun igjen jobbe under Craig Duncan, som tidligere var sjef i Rare, men som har vært sjef for Xbox Games Studios siden oktober 2024.

Vi kan bare spekulere i hva det vil bety i det lange løp at to Rare-ledere nå leder Xbox Game Studios, men vi kan tenke oss at det er rimelig å anta at sjansene for en Banjo-Kazooie-revival er større nå enn noen gang før.