Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
nyheter
Everwild

Everwild Produsent går videre til toppstilling i Xbox Games Studios

Rare-veteranen Louise O'Connor har forlatt studioet etter 25 år for i stedet å bli stabssjef, og igjen jobbe med sin tidligere Rare-sjef.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Mange, inkludert oss, ble skuffet da det ble kunngjort at arbeidet med Rares tittel Everwild ble avsluttet i juli etter en svært lang utviklingsprosess. Dette resulterte i at noen tungvektere valgte å forlate Rare, mens andre har blitt værende og heller klatret oppover karrierestigen.

Dette inkluderer spillets utøvende produsent Louise O'Connor, som har jobbet for Rare i 25 år (hennes første spill var Conker's Bad Fur Day). Nå melder VGC at hun har fått en viktig rolle i Microsoft-teamet og nå fungerer som stabssjef hos Xbox Game Studios. Der vil hun igjen jobbe under Craig Duncan, som tidligere var sjef i Rare, men som har vært sjef for Xbox Games Studios siden oktober 2024.

Vi kan bare spekulere i hva det vil bety i det lange løp at to Rare-ledere nå leder Xbox Game Studios, men vi kan tenke oss at det er rimelig å anta at sjansene for en Banjo-Kazooie-revival er større nå enn noen gang før.

Everwild

Relaterte tekster

0
Rapport: Rare har kansellert Everwild

Rapport: Rare har kansellert Everwild
NYHET. Skrevet av Ben Lyons

Den siste rekken av oppsigelser hos Microsoft har ikke bare ført til at ansatte har mistet jobben, men også til at prosjekter skal ha blitt lagt ned.



Loading next content