Everwild ser ut til å ha vært under utvikling i over fem år

Rare annonserte sitt kommende Everwild under X019-eventet i november 2019. Siden har vi bare fått et lite glimt av det, og det var under Xbox Series X-presentasjonen i fjor sommer. Dermed er det heller ikke mye vi vet om spillet, selv om Rare har sagt at vi kan forvente noe "verden aldri har sett tidligere".

For ett år siden rapporterte vi at Everwild faktisk virket å være lenger inn i utviklingen enn man skulle tro, og skrev da at prosjektet startet i 2017. Men en Twitter-bruker har nå funnet bevis på at Everwild-utviklingen faktisk startet for mer enn fem år siden, med aktiv utvikling siden 2019.

Det har tidligere gått rykter om at Everwild er flere år unna, men forhåpentligvis kan funnet innebære at ventetiden kanskje ikke blir fullt så lang som mange har fryktet.