Everwild vist i Rares julekort

Et spill som det har vært lite snakk om på veldig lenge, er Rares kommende Everwild, som ble annonsert tilbake i 2019. Bortsett fra en oppfølgingstrailer, har vi knapt sett noen tegn til liv i det hele tatt de siste fire årene - bortsett fra rapporter om vanskeligheter med utviklingen og mangel på klar retning for prosjektet.

Men i oktober kunngjorde Phil Spencer at han hadde spilt Everwild hos Rare, et solid bevis på at det ikke er nedlagt og at det er i spillbar stand. Og akkurat i tide til jul la Rare ut sitt eget julekort via Instagram - og for første gang på mange år fikk vi et livstegn fra spillet.

Du kan sjekke ut bildet nedenfor. Som du kan se, ser stilen - som fikk mye oppmerksomhet da det ble annonsert - ut til å være intakt og betyr sannsynligvis at vi faktisk vil se prosjektet i 2025. Kanskje allerede i forbindelse med det påståtte Microsoft-arrangementet (som fremdeles er ubekreftet, men som samsvarer med hvordan de har handlet de siste årene) som ryktes å finne sted i januar?