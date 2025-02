Evo 2025s fulle line-up er bekreftet

HQ

Evo har jevnlig introdusert og avslørt spillene som vil utgjøre porteføljen for det 2025 Las Vegas-baserte arrangementet som vil skje i begynnelsen av august. Festivalen bekreftet tidligere 13 av de deltakende titlene som ville være til stede, men bemerket også at det var plass til ytterligere tre, som ville bli avslørt på et senere tidspunkt. Den senere datoen har nå kommet.

Evo har avslørt den komplette listen over deltakende spill for årets arrangement. Den store nyheten er at de tidligere bekreftede spillene blir med Samurai Shodown, Guilty Gear XRD Rev 2, og Capcom vs. SNK 2: Mark of the Millennium 2001.

Du kan se hele listen over spill som vil være vertskap for turneringer på Evo 2025 i år nedenfor, med Evo selv satt til å skje mellom 1. og 3. august.