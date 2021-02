Expansion pass annonsert til Hyrule Warriors: Age of Calamity

Du ser på Annonser

Mange ble litt skuffet da Nintendo ikke avslørte noe nytt om Breath of the Wild 2 under gårsdagens Nintendo Direct. Men husk at jubileumsåret for Zelda så vidt har begynt, og de sa uansett at de vil vise det frem senere i år. Dog kunne de både annonsere en HD-utgave av Skyward Sword samt et expansion pass til Hyrule Warriors: Age of Calamity.

Dette passet til 200 kroner inkluderer to DLCer, der den første ankommer i juni og den neste i november. Disse introduserer nye våpentyper, flere karakterer, nye utfordrende fiender, nye utfordringer i Royal Ancient Lab, kosmetiske gjenstander og utfordringer for de eksisterende karakterene. Kjøper du passet i stedet for å kjøpe utvidelsene individuelt, får du som bonus et nytt våpen og kostyme til Link. Hva DLCene ellers kommer til å inneholde vites ikke helt enda, men vi holder dere oppdatert.

Sjekk ut traileren nedenfor.