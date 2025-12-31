GOTY 2025: Gamereactors Game of the Year går til... Clair Obscur: Expedition 33

HQ

I løpet av årene har kappløpet om å bli årets spill blitt en konkurransepreget affære, med to eller flere titler som kjemper om tittelen og holder seg noe nær hverandre i prosessen. Noen ganger er det langt mindre konkurransepreget, og da er det en klar og tydelig vinner, og i 2025 var det ett slikt prosjekt som Gamereactor-redaksjonen anerkjente som den soleklare vinneren. Sandfall Interactives Clair Obscur: Expedition 33 toppet listen vår, og den bredere redaksjonen anerkjente rollespillet for dets briljans.

Vi kommer inn på hvorfor det er en så fantastisk tittel og hvorfor den er hode og skuldre blant resten om et øyeblikk, med forskjellige medlemmer av det bredere teamet som deler sine egne tanker om hvorfor Clair Obscur: Expedition 33 fortjener å bli anerkjent for denne prestisjetunge tittelen. Og etter det, fordi 2025 har vært stappfullt av så mange fantastiske videospill, vil vi også fremheve en håndfull hederlige omtaler, titler som teamet syntes var minneverdige og strålende i sin egen rett.

Hvorfor Clair Obscur: Expedition 33 er årets spill i Bens øyne:

Jeg er faktisk ikke så stor fan av turbaserte rollespill. Det er ikke så ille at jeg unngår dem for enhver pris, men i likhet med ekstraksjonsskytespill vil jeg vanligvis heller spille en annen type spill eller spillestil i den bredere sjangeren. Det er på grunn av dette at da Clair Obscur: Expedition 33 ble lansert tidligere i år, satte jeg pris på prosjektet, men det resonerte ikke med meg og skilte seg ut som et spill som var en-av-en og utover alt annet som den allerede fantastiske 2025 hadde produsert. Faktisk var jeg fortsatt ganske sikker på at Split Fiction var den sterkeste GOTY-kandidaten, men etter hvert som månedene har rullet videre, gjennom sommeren, gjennom høsten og inn i vinteren, er det bare ett spill som fortsetter å komme tilbake til meg og etterlate et varig inntrykk. Og det spillet er Clair Obscur: Expedition 33.

Jeg tror at fra et spillmessig synspunkt er Clair Obscur: Expedition 33 en fin opplevelse, men det skiller seg ikke ut fra andre titler vi har sett i 2025. Det er alt og alle andre deler av dette spillet som fortsetter å imponere meg. Det er et kreativt mesterverk på så mange forskjellige måter, et vakkert vevd teppe som ingenting annet har vært i nærheten av å matche i år. Historien og fortellingen er hjerteskjærende, emosjonell, minneverdig og unik på en måte som svært få andre kan konkurrere med. Karakterene og deres utvikling, og prestasjonene fra stjernene bak dem, alt er helt i toppklasse. Når du så kombinerer dette med fremragende og slående kunstvalg og stil, en omfattende og kompleks spillodyssé som får deg til å komme tilbake for mer, et herlig komponert lydspor som overgår mediet, er sluttresultatet et spill som overgår alt annet.

Du kan argumentere for at Hazelights Split Fiction er en bedre spillopplevelse på grunn av hvor mye moro og glede det vekker, at Kojima Productions' Death Stranding 2: On the Beach overgår det meste på grunn av sin narrative fortreffelighet og innovative spillopplevelse, eller at AdHoc Studios Dispatch vinner tittelen på målstreken fordi det serverer en fantastisk og minneverdig superhelthistorie. Men alle disse spillene utmerker seg egentlig bare over Clair Obscur: Expedition 33 på én av to måter, for når man ser på hva dette kreative mesterverket har levert, er det i det store og hele ett av ett.

Clair Obscur: Expedition 33Og med tanke på at det ble laget av et relativt lite og nytt studio, er det ikke bare et av de fineste spillene i 2025, men også et av de fineste spillene i nyere tid. En ekte og verdig vinner av Årets spill.

Hvorfor Clair Obscur: Expedition 33 er Årets spill i Alex' øyne:

Jeg snakker mye om dette i podcasten med Ben, men for meg bør Årets spill være noe mer enn bare favorittspillet du spilte i år. Når vi ser på bransjen fra våre privilegerte posisjoner, bør vi også se på hvilket spill som virkelig definerte gaming i år 2025. For meg er det spillet Clair Obscur: Expedition 33 uten tvil. Som Ben sa, er det mange potensielle GOTY-kandidater, men det er bare ett spill som føles som selve symbolet på gaming i år, og som ga oss budskapet vi bør ta med oss videre når vi prøver å stabilisere denne enormt kaotiske bransjen.

Clair Obscur: Expedition 33 Det beviste at hvis skaperne forplikter seg til en visjon de elsker, vil de bli belønnet for det. Hjelper det å ha flott grafikk, gameplay og Andy Serkis i stemmegjengen? Selvsagt gjør det det. Hjelper det at Clair Obscur: Expedition 33 er en så fenomenal idé at det trakk millioner av mennesker til spillet? Igjen, ja. Men Clair Obscur: Expedition 33 er en slik bragd at du kunne tatt bort hvilken som helst av disse faktorene, og jeg tror fortsatt det ville vært et spill vi ville snakket om som generasjonsoverskridende. Det gjorde Sandfall Interactive til studioet man bør holde øye med i dag, og minnet oss på at vi virkelig burde droppe AAA- og AA-etikettene, fordi spill egentlig bare er spill nå, noen bedre enn andre og noen få som virkelig er spesielle.

Hederlig omtale

Med Clair Obscur: Expedition 33 ute av veien, la oss ta en rask omvei for å runde av årets Game of the Year-dekning for å diskutere noen av de beste hederlige omtalene, slik de ble delt av redaksjonens medlemmer.

Bens hederlige omtale: Death Stranding 2: On the Beach

Som jeg gjorde det klart i min lovprisning av Clair Obscur: Expedition 33 ovenfor, var denne hederlige omtalen nesten dedikert til Split Fiction. Jeg elsket tiden min med Hazelights actioneventyrspill så mye at jeg mener det er en kandidat til Årets spill. Men når det er sagt, så var det Kojima Productions' Death Stranding 2: On the Beach som trakk meg inn og hypnotiserte meg i løpet av sommeren, og det er på grunn av dette at det får min hederlige omtale.

Det er også verdt å si at jeg i årevis aldri helt forsto appellen til Death Stranding. Jeg hadde prøvd og prøvd det originale spillet uten å komme noen vei, helt til det endelig klikket og jeg ble forelsket i det. De endeløse leveransene og den rolige vandringen til og fra steder grep meg som en skruestikke, men det originale spillet ga meg lyst på mer og forbedringer på steder der det føltes som om det trakk ut i tid. Death Stranding 2: On the Beach var den perfekte oppfølgeren på så mange måter, fordi det ikke kastet bort tid på å lære deg systemer og mekanikker du allerede kjente, det prøvde ikke å lære deg tauene, eller ta deg med til steder du allerede har vært. Det tilbød nye områder, tonnevis av nye mekanikker og verktøy, og satte fart på progresjonen og utviklingen av verden, slik at du fikk mer infrastruktur å bygge og kjøretøy å bruke. Alt som DS1 manglet, leverte DS2, og til syvende og sist førte det til et videospill som skiller seg ut som et av årets beste.

Det er kanskje ikke for alle, men som jeg forklarte til vår egen Alberto, trykk gjennom, gi spillet fem eller så timer av tiden din, og hvis det fremdeles ikke har klikket, vil jeg bli ganske sjokkert. Hideo Kojima gjør rare ting med spillene sine, våger på en måte som få andre noen gang føler seg oppmuntret til, og sluttproduktet er noe så fabelaktig, minneverdig, premium og spesielt som Death Stranding 2: On the Beach. Det er kanskje ikke årets spill, men det er uansett et spill man ikke må gå glipp av i 2025.

Alex' hederlige omtale: Hades II

I mitt nikk til Clair Obscur: Expedition 33 nevnte jeg at en GOTY for meg ikke alltid betyr det spillet jeg likte mest å spille. Hvis jeg valgte det spillet, ville jeg ha valgt Hades II. Supergiants oppfølger har trollbundet meg helt siden Early Access, og utgivelsen av 1.0-versjonen føltes som om studioet hadde gjort det umulige og overgått det mange vil kalle tidenes beste roguelike. Hades II byr på massevis av mer innhold enn forgjengeren, og selv om jeg fortsatt elsker originalen, føltes det stramme, intrikate gameplayet i oppfølgeren bare så mye mer givende. Du gamblet ikke for å få overmektige velsignelser, men i stedet følte jeg i Hades II at et bygg var verdt å lage når jeg gikk gjennom et løp.

Som forventet er karakterene, kunsten, stemmeskuespillet og lydsporet vakkert utført, og selv om jeg vil innrømme at det første utkastet til slutten var litt av en stinker, gikk Supergiant umiddelbart og gjorde det mer fordøyelig. Kanskje de bør unngå å lage spill basert på apokalyptiske gudekriger i fremtiden, da det virker som om de heller vil avslutte disse historiene med et lite toneskifte. Ellers er Hades II imidlertid fortsatt et mesterverk av roguelikes, og beviser hvorfor Supergiant fortsatt er en av de beste i bransjen med denne sjangeren, og blåser nesten alle konkurrenter bort med stor margin. Spillet klarte til og med å lykkes i lanseringen etter Hollow Knight: Silksong, noe jeg trodde ville dømme det til ingen nominasjoner. Likevel står Hades II her. Det best anmeldte spillet i år og min hederlige omtale for en tittel du lett kan gå deg vill i. Død over Chronos.