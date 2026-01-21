Clair Obscur: Expedition 33 har blitt det mest prisbelønte spillet noensinne
Vi var ikke helt overbevist om at det ville skje, men nå er vi her. Sandfall Interactives første tittel har vunnet flere GOTY-priser enn noe annet spill - noensinne.
Året var bare noen få dager gammelt da vi rapporterte at Clair Obscur: Expedition 33 hadde blitt spillet med tredje flest Game of the Year-utmerkelser i verden. De eneste titlene som lå foran på det tidspunktet, var The Last of Us: Part II og Elden Ring.
Siden året var ungt og det var mange priser igjen å vinne, spekulerte vi i at det hadde en god sjanse til å gå forbi The Last of Us: Part II som nummer to, mens det ville være vanskelig å vinne nok priser til å ta førsteplassen. Men... vi tok feil. Clair Obscur: Expedition 33 fortsatte å vinne priser i et rasende tempo - og nå har det skjedd.
Resetera-brukeren Angie har oppdatert listene, og avslørt at vi har en ny nummer én på toppen, nemlig den franske utvikleren Sandfall Interactives kritikerroste debuteventyr. Slik ser topp 20 ut for spillene som har vunnet flest Game of the Year-priser gjennom tidene :
Man kan trygt si at Sandfall Interactive har skrevet spillhistorie, og mye tyder på at det er en av titlene med det laveste budsjettet på listen - om ikke det laveste av dem alle. Vi er for øvrig et av de mange mediene som har kåret Clair Obscur: Expedition 33 til årets spill. Hva synes du om dette? Er du overrasket, og synes du det er velfortjent?
...gå heller ikke glipp av vårt eksklusive intervju med forfatteren av Clair Obscur: Expedition 33, Jennifer Svedberg-Yen, som du kan finne her.