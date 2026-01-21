Clair Obscur: Expedition 33 har blitt det mest prisbelønte spillet noensinne

HQ

Året var bare noen få dager gammelt da vi rapporterte at Clair Obscur: Expedition 33 hadde blitt spillet med tredje flest Game of the Year-utmerkelser i verden. De eneste titlene som lå foran på det tidspunktet, var The Last of Us: Part II og Elden Ring.

Siden året var ungt og det var mange priser igjen å vinne, spekulerte vi i at det hadde en god sjanse til å gå forbi The Last of Us: Part II som nummer to, mens det ville være vanskelig å vinne nok priser til å ta førsteplassen. Men... vi tok feil. Clair Obscur: Expedition 33 fortsatte å vinne priser i et rasende tempo - og nå har det skjedd.

Resetera-brukeren Angie har oppdatert listene, og avslørt at vi har en ny nummer én på toppen, nemlig den franske utvikleren Sandfall Interactives kritikerroste debuteventyr. Slik ser topp 20 ut for spillene som har vunnet flest Game of the Year-priser gjennom tidene :



Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall interactive) - For tiden 436, men klatrer fortsatt

Elden Ring (FromSoftware) - 435

The Last of Us Part II (Naughty Dog) - 326

Baldur's Gate III (Larian Studios) - 288

The Witcher 3: Wild Hunt (CD Projekt Red) - 281

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo EPD) - 264

God of War (2018) (Santa Monica Studio) - 263

The Last of Us (Naughty Dog) - 257

The Elder Scrolls V: Skyrim (Bethesda) - 229

Astro Bot (Team Asobi) - 196

Uncharted 4: A Thief's End (Naughty Dog) - 190

Red Dead Redemption 2 (Rockstar Games) - 178

Grand Theft Auto V (Rockstar Games) - 163

Dragon Age: Inquisition (Bioware) - 139

Death Stranding (Kojima Productions) - 118

God of War: Ragnarök (Santa Monica Studio) - 118

Uncharted 2: Among Thieves (Naughty Dog) - 115

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo EPD) - 114

Overwatch (Blizzard Entertainment) - 114

Red Dead Redemption (Rockstar Games) - 111



Man kan trygt si at Sandfall Interactive har skrevet spillhistorie, og mye tyder på at det er en av titlene med det laveste budsjettet på listen - om ikke det laveste av dem alle. Vi er for øvrig et av de mange mediene som har kåret Clair Obscur: Expedition 33 til årets spill. Hva synes du om dette? Er du overrasket, og synes du det er velfortjent?

Historie har blitt skrevet.

...gå heller ikke glipp av vårt eksklusive intervju med forfatteren av Clair Obscur: Expedition 33, Jennifer Svedberg-Yen, som du kan finne her.