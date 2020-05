Start motorene, for utvikleren Codemasters vender snart tilbake med hva som ser ut til å være deres mest ambisiøse F1-simulatorspill hittil. Dette ellevte kapitlet bygger videre på de tidligere spillenes fundament ved blant annet å tilføye den nye My Team-delen, såvel som en Casual Mode som appellerer mer til nye spillere. Spillet kommer den 10. juli, og i den forbindelse ble vi invitert til å spille spillet hjemmefra, og vi fikk også muligheten til å snakke litt med regissøren Lee Mather, som delte noen detaljer om spillet med oss.

Den nye My Team-delen lover å revolusjonere den høyt elskede Career-delen, som den erstatter, og her blir det enda en gang mulig å realisere sine drømmer som F1-kjører, og å forme et nytt lag fra bunnen av. Denne redesidnede delen er F1 2020s primære nye ess i ermet, og selv om vi ikke direkte kunne oppleve den i den demoen vi hadde tilgang til, så var det fortsatt mye å bryne seg på. I My Team får du friheten til å tilpasse ditt lags brand og identitet, som kan gjøres ved å lage dine egne grafiske designs, emblemer og til og med personlige drakter til medlemmene.

Suksess i My Team avhenger altså ikke bare av hvordan du presterer i løpene, da det er mange avgjørende beslutninger å ta mellom dem, som gir litt krydder til den tiden du tilbringer som sjef over laget. Som leder av et helt nytt, relativt uprøvd lag må du investere din tid i visse aktiviteter, som hver for seg forbedrer lagets prestasjonsevne. Du forsker på nye materialer til bilene, trener kjørernes individuelle evner og legger globale markedsstrategier.

Det snakket vi med regissør Lee Mather om, og han sa at det å sende en bestemt kjører på treningsleir kan hjelpe med å forbedre deres prestasjonsevne, men naturligvis er det en hake ved det, da de så ikke kan hjelpe til med å teste ny teknologi på banen, eller hjelpe til med forskjellige markedsføringsinitiativer. Å finne balansen er det My Team handler om, og det ser også ut som at dette vil gi den samlede opplevelsen mer variasjon, og det betyr også at du kan spille igjennom flere ganger og få forskjellig opplevelse hver gang.

Den andre store tilføyelsen til F1 2020 er den nye Casual Mode, som senker baren en smule, og kan velges i alle begivenheter i spillet, bortsett fra Competitive da. I Casual Mode blir presset kraftig redusert, og eksempelvis blir alle spillere som kjører ut av banen automatisk satt inn igjen. Dessuten har selve kjøreforholdene blitt lettere å forholde seg til, da banen har blitt modifisert til å være mindre glatt. Selv menyene har fått en overhaling i Casual Mode, så det er lettere å danne seg et overblikk over alt som trengs.

Det betyr dog slett ikke at F1 2020 ikke lenger fokuserer på de hardkokte entusiastene, da mer dyptgående funksjoner som en tilpasselig HUD har blitt tilføyet. Spillere kan nå tilpasse og sette sammen deres eget display, og reposisjonere bestemte aspekter, som kartet, poengtavlen og den nåværende tiden. Codemasters har også lyttet til feedbacken de har fått fra de mer investerte spillerne, og de ba blant annet om et bakspeil, som nå har blitt tilføyet som del av den tilpasselige HUDen. Alt på skjermen kan flyttes og manipuleres, og det er en veldig velkommen tilføyelse.

Selve utvalget av lag, baner og biler har også blitt ekspandert i F1 2020, og nå kan man eksempelvis kjøre på Hanoi Street Circuit og Circuit Park Zandvoort. Disse ekstra banene tilbyr litt fortid og litt framtid, for den vietnamesiske banen ble faktisk konstruert tidligere i år, og Zandvoort rekker helt tilbake til 1939. Vi prøvde Zandvoort, og syntes at den virkelig var utfordrende med masser av skarpe svinger, og selv om den kun har blitt tildelt en Medium-vanskelighetsgrad, så føltes den mer utfordrende enn det. Vi kan enda ikke dele våre opplevelser med Hanoi Street Circuit, men det er ikke lenge til.

Split-screen multiplayer vender også tilbake, en funksjon som har vært fraværende siden F1 2014. Mather fortalte oss at Codemasters har jobbet sammen med et annet team for å bringen dette tilbake, og det har vært en utfordring, da det var meget "grafisk intenst" til å starte med. Men nå er split-screen tilbake for fullt, og vi antar at mange fans blir glade for å nå kunne utfordre folk hjemme. Mather bekreftet dessuten at selv om man ikke kan bruke split-screen online som i Mario Kart ved lanseringen i neste måned, så kommer det på et senere tidspunkt.

Og hva med crossplay? Det spurte vi også Mather om, for det må det jo være en viss interesse i da implementeringen av dette kan hjelpe med å øke antall spillere i lobbyene når man leter etter noen å kjøre mot. Mather svarte at selv om det ikke er noe de aktivt har under utvikling i 2020, så sier han at det er noe de har undersøkt ganske mye, så kanskje det ankommer på et tidspunkt? Vi spurte også om F1 2020 kommer til PS5 og Xbox Series X, og vi fikk her vite at Codemasters utelukkende fokuserer på de nåværende konsollene, samt Google Stadia.

F1 2020 ser ut til å bli det største kapitlet i serien hittil, og selv om det for noen lyder som en svakhet, så fremstår den samlede opplevelsen nå så allsidig at alle F1-interesserte nå vil kunne hoppe inn og nyte spillet. My Team gir deg den kanskje mest robuste Career-delen hittil, og Casual Mode sikrer at alle kan spille, men samtidig er det tilføyet et hav av små fintuninger som gjør at de iherdige, dyktige spillerne kan vende tilbake med et smil om munnen. At det både er ingen crossplay eller en bekreftelse av en versjon til next-gen er en skuffelse, men alt i alt gleder vi oss veldig til det kommende spillet.