F1 22 ser ut til å være enda et skritt i riktig retning for serien

Det er nå mer enn tolv år siden studioet i Southam tok over Formel 1-lisensen fra Sony, som på midten av 2000-tallet hadde eksklusiv rettighet til verdens raskeste motorsport. Det høres rart ut i dag selvsagt, men mellom årene 2003 og 2007 var PlayStation den eneste plassen du kunne oppleve offisielt lisensierte F1-biler. Psygnosis, som senere ble kjent som Studio Liverpool før Sony stengte det i 2012, bar stafettpinnen og F1-spillene deres fløy ikke akkurat ut av butikkhyllene. Teknisk imponerende, men med et større fokus på tilgjengelig og arkadekjøring fremfor ren simulering. Kort fortalt er det et spill som et produkt av sin tid hvor tekniske begrensninger dikterte opplevelsen mer enn noe annet.

Endringene etter at Codemasters tok over lisensen har vært fundamental, og hver tittel har betydd konkret og klar fremgang hvor F1-følelsen har blitt bedre og bedre. Fjorårets F1 2021 var intet unntak, og med sin sjarmerende karrieredel og flotte bilfysikk ga det oss en solid spillopplevelse enten du var nybegynner eller veteran. Det var også det siste spillet under fanen til Codemasters alene, og med EA som ny eier stilles det selvsagt spørsmåltegn om fremtiden til serien. Basert på mine timer med F1 22 er førsteinntrykket positivt, og spillet bugner over med forbedringer under panseret selv om det finnes noen mørke skyer i horisonten.

De nye karosserireglene har betydd store endringer for sporten. Tyngre, men mindre biler, og reintroduksjonen av bakke-effekter har satt sine spor, men har også endret hvordan det kjøres på banen. Bilene kjører tettere, det er mer intenst og spennende. Det internasjonale bilsportforbundet (FIA) sine endringer av reglene har hatt utelukkende positiv effekt og Codemasters har selvsagt prøvd så langt det lar seg gjøre å reflektere disse endringene på banen i årets F1-spill.

Først og fremst er dette merkbart i hvordan spillets fysikkmotor og dekkfysikk (som nå innebærer langt større 18 tommere enn tidligere 13 tommer) er oppdatert. Det er selvsagt ikke alt som er på plass enda, og i løpet av mine runder rundt blant annet Imola og Silverstone ble de nye endringene mest lagt merke til i de langsomme partiene hvor den økte vekten ble gjort gjeldende. Selv om dette på ingen måte er ment å være en vanlig simulator prøver Codemasters så best de kan å gjenskape følelsen av hvordan de raske bilene føles rundt banene, og du kan forvente å kjempe mye mer med bilene i denne utgaven enn tidligere år. Jeg har selvsagt ingen førstehåndskunnskap om hvordan det er å kjøre årets F1-bil til å sammenligne med, men basert på TV-bildene og hvordan førerne beskriver effekten av de nye reglene og bilens oppførsel på banene tør jeg påstå at Codemasters F1 22 tilbyr en nære nok representasjon.

En av de største nyhetene er selvsagt Miami International Autodrome som representeres til den minste imponerende detalj, og banen er et velkomment tilskudd med sitt ekstremt raske tempo. 19 svinger og 3 DRS-soner åpner opp for intens kappkjøring og masse action. Rett og slett et flott tilskudd som hører hjemme i F1 22. I tillegg til alt det ovennevnte introduserer Codemasters en tilpasset kunstig intelligens (Adaptive Artificial Intelligence) som kommer i to variasjoner (normal og full). Denne er ment for å lage en dynamisk vanskelighetsgrad som justerer seg aktivt i løpet av spillet basert på hvordan du som spiller presterer.

Det er også gjort endringer i hvordan pit stop, sikkerhetsbilen og formasjonsrunden fungerer. Her er det igjen to forskjellige moduser som lar deg enten gå i retning full simulasjon hvor spilleren styrer bilen i en hver situasjon, eller en såkalt broadcast-modus hvor datamaskinen overtar styringen, og spilleren i stedet ser noe lignende som vi ser på TV-sendingene fra Formel 1. Ikke noe enormt nytt tilskudd, men det gir mening for de som ønsker å bytte mellom mengde realisme. I tillegg vil F1 22 også tilby en lenge etterlengtet VR-modus med støtte for en rekke maskinvare som inkluderer Valve Index, Oculus Quest 2, Oculus Rift S, HTC Vive og HTC Vive Cosmos. Utrolig kult om du spør meg, men også noe jeg ikke har hatt muligheten til å prøve enda.

Noe som ikke er represenert i sniktitten vi fikk, men som vi ønsker å nevne er den nye "F1-Life"-modusen. Et ukomfortabelt tilskudd til F1 22 for å si det mildt, hvor det virker som de ønsker å tilby en The Sims-aktig opplevelse hvor du som spiller blir gitt muligheten til å designe hjemmet ditt med luksusbiler, møbler og forskjellige klær til karakteren din. Noen av detaljene er fortsatt usikre om hvordan de faktisk fungerer, men mikrotransaksjoner gjør at alarmen går i mitt hode. I mine øyne har dette ingenting med bilkjøring å gjøre, og er ene og alene designet for å kaste bort litt tid på. Ressursene kunne blitt brukt til mye bedre ting som faktisk har med F1-sporten å gjøre.

En annen viktig detalj som ut i fra informasjonen vi har så langt tilsynelatende ikke finnes i spillet er den såkalte "porpoising"-effekten som vi ser i så mange Formel 1-biler i år. Ett fenomen som gjør at bilene spretter heftig rundt på rettstrekkene og har vært en stor del av løpene så langt i år. Codemasters har nevnt at det er kommet like overraskende på dem som på lagene, men ettersom det er en så viktig del av hvordan årets biler oppfører seg håper jeg det kommer et alternativ der dette kan aktiveres eller deaktiveres for de som ønsker dette. Alt i jakten på realisme selvsagt. Det er mulig dette kommer i en patch ved et senere tidspunkt, eller at de rekker det til fullversjonen kommer, og vi kan egentlig bare krysser fingrene og håpe.

Alt-i-alt virker det som at årets utgave av F1-spillet tilbyr mer av alt vi har lært oss å like med spillserien med små positive endringer. Mine timer i spillet har blitt tilbragt på Silverstone, Red Bull Ring, Circuit of the Americas, Imola og Miami, og det har vært minst like underholdende som fjorårets versjon. De nye bilene og den nye fysikken gir også en klar endring i positiv retning. Den nye kunstige intelligensen lover godt, og jeg kan knapt vente på å pushe rundetider i VR-modus. F1 22 kommer 1. juli, og F1-fans kan glede seg.