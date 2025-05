F1-førere reagerer på reduksjonen av banning straffer: "Latterlig, latterlig i utgangspunktet"

HQ

FIA har endelig kunngjort en revisjon av retningslinjene for bøter, der den viktigste endringen er en reduksjon på 50 % av den maksimale boten, fra €10 000 til €5 000, og stewards vil ha muligheten til å suspendere en bot for visse typer brudd hvis det er første gang føreren eller teamet begår en overtredelse. Før dette kunne bøtene komme opp i 40 000 euro for første gangs overtredelse og dobbelt så mye for andre gangs overtredelse.

Dette er en betydelig oppmykning av de strenge reglene for oppførsel for F1-førere, som ofte straffet dem bare for å bruke stygge ord, noe som irriterte alle førere, som klaget gjennom GPDA, Grand Prix Drivers' Association, og ba om en endring.

George Russell, en av direktørene i GPDA, sa at "ting har blitt reversert fordi det var litt latterlig i utgangspunktet", så "det føles litt feil å takke dem for endringene når vi ikke burde ha vært på det stedet til å begynne med", sa den engelske føreren til pressen, via BBC Sport.

Oscar Piastri, nåværende leder av VM, sa at det er bra at stewardene har mye mer kontroll nå "fordi omstendighetene definitivt må tas i betraktning.", og Lewis Hamilton beskrev hele situasjonen som "latterlig".

Og Max Verstappen sa at endringen "det er en start", etter å ha måttet gå gjennom "arbeid av allmenn interesse", en slags samfunnstjeneste i Rwanda fordi han sa at bilen hans var "fucked".