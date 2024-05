Få en første titt på The Last of Us sesong 2

HQ

HBO og PlayStation Productions startet innspillingen av den andre sesongen av The Last of Us for et par måneder siden, så det er ikke overraskende å se at noen heldige mennesker som bor i nærheten av disse opptakene har delt bilder av hva som skjer. Det er sannsynligvis en av grunnene til at Craig Mazin, Neil Druckmann og gjengen har bestemt seg for å dele noen bedre offisielle bilder også.

De to bildene vi har mottatt viser Bella Ramseys Ellie og Pedro Pascals Joel i situasjoner fans av The Last of Us: Part II sannsynligvis vil kjenne igjen. Dette er de eneste nye tingene vi fikk i dag, da pressemeldingen bare minner oss på at noen nye stjerner vil bli med i sesong 2 når den kommer "en gang i 2025".