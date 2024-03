Stjerner fra Top Gun: Maverick, Runaways, Uncharted og Heartland blir med i The Last of Us sesong 2

HQ

Innspillingen av The Last of Us sesong 2 startet for et par uker siden, så PlayStation Productions og HBO har bestemt seg for å bekrefte noen flere skuespillere som blir med i serien før de lekket ut.

HBO Max sin X-konto har kunngjort at Danny Ramirez (Top Gun: Maverick og The Falcon and the Winter Soldier), Ariela Barer (Runaways og How to Blow Up a Pipeline), Tati Gabrielle (Uncharted og The 100) og Spencer Lord (Heartland og Family Law) er med i sesong 2 av The Last of Us som henholdsvis Manny, Mel, Nora og Owen.

Ingen av disse vil tilbringe mye tid med Pedro Pascals Joel eller Bella Ramseys Ellie i sesongen som forventes å starte tidlig i 2025, ettersom de alle er en større del av Abby - spilt av Kaitlyn Dever, sitt liv.