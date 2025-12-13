Få Lara Crofts våtdraktskinn fra Tomb Raider: Legacy of Atlantis gratis

Det var en fenomenal The Game Awards i går kveld, og en av de største overraskelsene var kunngjøringen av ikke bare ett, men to nye Tomb Raider-spill. Det ene er det kommende Tomb Raider: Catalyst, et nytt eventyr med verdens beste Lara Croft, og det andre er Tomb Raider: Legacy of Atlantis, som gjenforteller historien fra det første spillet.

En trailer for Legacy of Atlantis viste frem et nytt design for Lara Croft, som, basert på kommentarer på sosiale medier, ser ut til å ha blitt godt mottatt. Og nå har Amazon (som for tiden er i ferd med å skape et samlet Lara Croft-univers med disse spillene, en kommende TV-serie og mer) kunngjort at de har en gratis overraskelse å by på.

Hvis du kobler Steam/PSN/Xbox-kontoen din til Amazon Games iD, vil du motta Mediterranean Wetsuit Outfit for Legacy of Atlantis. Du kan sjekke ut hvordan det ser ut nedenfor, og hvis du vil ha denne huden, kan du gå over her og få den.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis vil bli utgitt i tredje kvartal 2026 (en tidsramme som forventes å se en rekke store spillutgivelser for å fylle tomrommet etter Grand Theft Auto VI i fjerde kvartal). Det vil være tilgjengelig på PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X. Du kan sjekke ut noen nye bilder fra spillet nedenfor, og vi har også inkludert kveldens trailer.