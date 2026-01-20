Færre lydspor passer til spill, mener Masafumi Takada (No More Heroes, The Hundred Line, Smash Bros.)

HQ

Hvis du tenker på det første No More Heroes (og, vel, oppfølgerne), er jeg sikker på at du kommer til å tenke på en bestemt melodi, den Travis Touchdown brukte som ringetone på mobiltelefonen sin. Den ble laget av synth-esset Masafumi Takada, som også har komponert andre anerkjente lydspor som Killer7, The Silver Case, EDF, Digimon Stories, Danganronpa og til og med noen spor til Super Smash Bros. Nå feirer den japanske musikeren med multitalentet utgivelsen av lydsporet til The Hundred Line: Last Defense Academy (hans nyeste verk), og har benyttet anledningen til å dele sin mening om dagens komposisjonsmetoder for videospill.

"I det siste er det noe som har plaget meg litt, og det er at selv om spillmusikken ofte er veldig rik og av høy kvalitet, er det flere og flere tilfeller der den ikke stemmer overens med selve spillopplevelsen", kritiserer den japanske musikeren i uttalelser til det lokale nettstedet Automaton. "For å være ærlig føles det noen ganger mer som om de bare lager god musikk i stedet for å faktisk lage et spill."

Takada-san utdyper denne ideen om at "alle går sine egne veier":

"Når du ser på spillanmeldelser, ser du noen ganger kommentarer som 'musikken var fantastisk', og det er egentlig ikke ros for musikken, det betyr at musikken skiller seg mer ut enn selve spillet. Med andre ord handler det ikke om at det er laget et sammenhengende spill, men om at spillopplevelsen og musikken ikke er synkronisert. Jeg vil at folk skal tenke på det på den måten. Derfor tenker jeg alltid på disse tingene når jeg lager musikk, for å gjøre hele spillopplevelsen underholdende."

Synes du dette skjer mer og mer, at musikken ikke stemmer overens med spillerens handlinger og det som skjer på skjermen? Clair Obscur: Expedition 33 vant TGA-prisen for beste originale lydspor forrige måned. Men akkurat da fansen ba om at The Hundred Line skulle få mer oppmerksomhet for sitt narrativ, ble verk som Mario Kart World utelatt fra de offisielle nominasjonene for årets beste musikk.