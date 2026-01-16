Too Kyo Games innrømmer og forklarer at The Hundred Line: Last Defense Academy faktisk er to spill i ett

HQ

Vi vet ikke om dette er ment å forårsake ytterligere forvirring med vilje, eller om det tjener til å avklare ting for mange brukere, men faktum er at Too Kyo Games har bestemt seg for å offisielt innrømme at The Hundred Line: Last Defense Academy, det anerkjente og bisarre mysteriet og visuelle roman-spillet som er satt på en videregående skole med 100 mulige avslutninger som de ga ut i fjor, faktisk er to spill i ett. Dette gjenspeiles i denne nye illustrasjonen av Hundred Line 2 av Rui Komatsuzaki :

Hvis denne kunngjøringen etterlater deg litt forvirret, bør du tenke på at The Hundred Line 1 dekker de første 100 dagene av spillet, mens The Hundred Line 2 består av "det som kommer rett etter", uten spoilere (selv om dette er når historien virkelig begynner å forgrene seg), og kan også forstås som et nytt spill +. Tittelen kan dermed betraktes som en "bundle" eller "pakke" med to spill i ett.

I forbindelse med avsløringen kunngjør Too Kyo også at spillets musikk, Hundred Line Original Soundtrack, vil bli utgitt digitalt allerede i morgen, 17. januar, med totalt 112 sanger på strømmeplattformer. Men ekte fans og samlere foretrekker kanskje å vente på det fysiske utvalget av 88 spor av komponisten Masafumi Takada (No More Heroes), inkludert noen uutgitte stykker, som kommer 24. april 2026, bare ett år etter den opprinnelige lanseringen. Det bør bemerkes at The Hundred Line, ifølge Kodaka-sans egne uttalelser i julen, kan utvides med ny narrativ DLC og en Switch 2-utgave.