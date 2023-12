Fallout 4 utsettes til 2024 på PS5 og Xbox Series

HQ

For fjorten måneder siden Bethesda annonserte at Fallout 4 ville komme til PlayStation 5 og Xbox Series i 2023, og at det ville være en gratis oppgradering for de av oss som allerede eier spillet på forrige generasjons konsoller. Dette gjorde meg ganske spent, men jeg begynte å ane en forsinkelse da vi ikke hadde hørt noe mer i sommer. Det faktum at Bethesda sa "ingen kommentar" da jeg spurte om en offisiell oppdatering om utgivelsesdatoen gjorde at jeg bare ventet på denne kunngjøringen i ellevte time.

Bethesda bekrefter at PS5- og Xbox Series-versjonen av Fallout 4 er forsinket til en gang i 2024. Ikke akkurat overraskende med tanke på at Bethesda Game Studios ikke vil at noe skal stjele enda mer oppmerksomhet fra Starfield, og Amazons Fallout-show starter i april.