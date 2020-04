Fallout 76: Wastelanders

Du ser på Annonser

Å overleve verdens undergang kan ofte føles ensomt - det er noe vi innså da vi anmeldte Fallout 76 i 2018. Postapokalyptiske West Virginia føltes øde og tomt da Bethesda av en eller annen grunn ikke hadde med menneskelige NPC-er. Etter mange klager har Bethesda nå hørt på fansen og legger endelig til etterlengtede NPC-er i spillet, i tillegg til at de fikser flere andre problemer for å forhåpentligvis få det kontroversielle multiplayer-spillet tilbake på beina.

Vi startet Wastelanders med å lage en ny karakter, og feiret Reclamation Day en gang til så vi kunne se hvordan det føles å starte et nytt eventyr i Fallout 76 i 2020. Etter at vi forlot Vault 76 møtte vi på to skattejegere som hadde blitt svindlet av en bartender i nærheten. Vi vendte snuta mot baren og endte opp i en litt kinkig situasjon da en plyndrer hadde invadert baren med pistolen sin trukket. Vi prøvde å ta det rolig mens plyndreren forlangte svar om den skjulte skatten, men det tok ikke lang tid før han ble nøytralisert av Mort, en alkoholisert kar som bor på baren.

Etter å ha introdusert oss selv, ble vi opptatt med å legge en slagplan, som skulle lede en gruppe plyndrere vekk fra baren. I et oppdrag brukte vi radioen i Pip-Boyen til å spore noen av barens forsvunne allierte, og måtte redde dem ved å kjempe oss gjennom en mine fylt med ville plyndrere. Et annet oppdrag ga oss en god introduksjon til C.A.M.P-systemet, hvor vi skulle konstruere et skilt som skulle lure gruppemedlemmene bort til oss så vi kunne få overtaket. Vi møtte kort etter en vegg, for vi måtte nå level 20 for å få lov til å fortsette, så vi bestemte oss for å vende blikket mot noen av de renoverte originale oppdragene.

Da vi spilte gjennom de eksisterende oppdragene, var det herlig å se at NPC-er har blitt tilføyet for å utfylle den tomme følelsen av å kun ha lydfiler og computerterminaler å interagere med. Ut i fra hva vi opplevde, endret ikke disse interaksjonene ting noe drastisk, men tilføyet kontekst på en mer organisk måte. Under "Into the Fire"-oppdraget møtte vi for eksempel enda en håpefull Fire Breather, som studerte og leste seg opp til testen, og gjennom henne kunne vi spørre om mer informasjon om elitegruppen. De gamle oppdragene og de nye tilføyelsene føltes fullkommen annerledes som følge av den langt bedre måten å fortelle historien på.

Dialogene i seg selv var fylt med valg man måtte ta, og det gir masse dybde til dem som gjerne vil fordype seg i karakterenes opprinnelse og motivasjoner. Dialogen inneholdt også et evnesjekk-system, hvor bestemte dialogvalg åpnet seg om man møtte de rette evnekriteriene. Vi husker hvordan vi brukte vår svakhet til å overbevise en rivaliserende gruppe om at vi var for svake til å skaffe ressurser til dem. Vi brukte også våre karisma-stats da vi snakket med et par vi møtte utenfor hvelvet, hvor vi sjarmerte oss til forsyninger og et nytt våpen. Dette systemet ga oss enda mer å tenke over da vi skulle velge hvilke evner vi ønsket å oppgradere.

Mens vi trasket over kartet møtte vi også på menneskelige karakterer i den åpne verdenen, som enten ville hjelpe oss eller prøvde å hindre oss i å komme videre. Vi byttet forsyninger mot whisky og vin med et par fulle plyndrere og måtte avverge et angrep fra en gruppe gærninger som brukte spader som våpen. Inkluderingen av disse karakterene krydret virkelig opplevelsen under de lange gåturene, men medførte også et par tekniske problemer. Den gruppen vi nevnte endte med å glitche inn i hverandre, og en NPC vi møtte på en farm bare forsvant etter at vi prøvde å snakke med ham. Disse problemene dukket opp litt oftere enn vi håpet, men det er viktig å poengtere at vi spilte en tidligere testversjon av spillet i denne previewen.

Wastelanders retter på en del av Fallout 76s mange feiltrinn, da utvidelsen forbedrer historiefortellingen og innlevelsen betraktelig via inkluderingen av menneskelige NPC-er. Vi likte også at dialogen tilbød så mye dybde og så mange spillervalg med evnesjekk-systemet, og de fornyede gamle oppdragene føltes langt mindre ensomme. Vi opplevde dog flere glitcher enn vi hadde håpet, og vi kan heller ikke la være å tenke at dette innholdet burde ha vært inkludert helt fra starten av. Wastelanders markerer likevel et steg i riktig retning, og vi kan ikke vente med å se hvem eller hva vi møter neste gang ute i ødemarken.

Wastelanders-pakken lanseres den 14. april på PC, PS4 og Xbox One som en gratis oppdatering til Fallout 76.