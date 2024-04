Fallout fikk 5 millioner visninger den første uken

HQ

Hvis du unnskylder ordspillet, har Fallout hatt en ganske kjernefysisk effekt på både spillene og seertallene på Amazon Prime Video. Vi har allerede sett millioner av spillere strømme til Fallout-spillene etter showet, og Amazon har fornyet det for en andre sesong.

Nå, som per Variety, har vi enda flere tall for å sikkerhetskopiere hvor mye av en hit dette showet er. Showet har allerede samlet 2.5 milliarder minutter med kollektiv visningstid, med over 5 millioner mennesker som stiller inn i løpet av den første hele uken med streaming.

Det er ganske synd da at selv med så mye Fallout-kjærlighet akkurat nå, får vi ikke noe offisielt fra Bethesda på minst et tiår, hvis vi er realistiske. Det skulle egentlig komme Fallout London denne uken, men dessverre har utgivelsen blitt skjøvet tilbake for å imøtekomme neste generasjons oppdateringer for Fallout 4.