Håp om Fallout: New Vegas Remaster gnistret igjen når utvikler erter lasteskjerm

Med Fallout som har en så stor suksess på Amazon Prime Video, hadde mange fans håpet at showets enorme hype ville føre til kanskje en remaster av en gammel klassiker. Med Fallout 5 år unna fortsatt, er en remaster eller nyinnspilling alt vi kan håpe på, i likhet med The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered.

Via GamesRadar ga utvikleren Iron Galaxy oss nylig håp om en slik remaster med et LinkedIn-innlegg. "I dag er vårt februar-firmamøte. Det er på tide å ta igjen med hva selskapet har holdt på med og hva som kommer neste gang for IG," heter det i innlegget, som inkluderer et bilde av en skjerm med lasteskjermen til New Vegas.

Det høres ut som et ganske tydelig hint om hva IG jobber med, men med tanke på hvor mange ganger Fallout: New Vegas remaster har blitt bekreftet, ertet eller lovet, er det vanskelig å tro at vi kan si at det kommer før det har blitt offisielt avslørt. Sist gang vi så en nedtelling for det alle trodde var en remaster, var det tross alt bare en 15-årsjubileumsutgave av det originale spillet.