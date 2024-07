Fallout nominert til 16 Emmy-priser

HQ

The Last of Us vant åtte Emmy-priser i januar, etter at fjorårets seremoni ble forsinket på grunn av streikene i Hollywood. Noen måneder senere kom Amazons Fallout-serie, som ble en stor suksess både kommersielt og kritisk. Nå er det på tide med en skikkelig påminnelse om hvor god serien er.

Academy of Television Arts & Sciences har kunngjort de nominerte til den 76. Emmy-utdelingen, og Fallout er nominert til 16 priser med 17 nominasjoner. Dette er ikke like mange som The Last of Us, men kanskje den kan vinne flere? Her er prisene Fallout kan vinne:





Fremragende dramaserie



Fremragende hovedrolle i en dramaserie: Walton Goggins



Fremragende manus for en dramaserie: Episode 1 - The End



Fremragende produksjonsdesign: Episode 1 - The End



Fremragende fantasy/sci-fi-kostymer: Episode 1 - The End



Fremragende bilderedigering for en dramaserie: Episode 1 - The End og Episode 4 - The Ghouls



Fremragende design av hovedtittel



Fremragende sminke (ikke-protetisk) for en periode eller fantasy/sci-fi: Episode 3 - The Head



Fremragende protetisk sminke: Episode 8 - The Beginning



Fremragende musikksupervisjon: Episode 1 - The End



Fremragende lydredigering for en komedie- eller dramaserie (en time): Episode 2 - The Target



Fremragende lydmiksing for en komedie- eller dramaserie (én time): Episode 2 - The Target



Fremragende visuelle spesialeffekter i en sesong eller en film



Fremragende stuntkoordinering for dramaprogram



Fremragende stuntprestasjon



Fremragende program for nye medier: Fallout: Vault 33



Noen av disse bør du nok ikke holde pusten for. Ta den for beste dramaserie som et eksempel. En annen kandidat her er Shogun. FX-serien leder an i år med 25 nominasjoner. Likevel, gratulerer til Amazon, Bethesda, Leonard Boyarsky, Tim Cain og alle andre som er involvert i Fallout-serien og franchisen generelt for alle disse velfortjente nominasjonene. Vi får se hvor mange (la oss være optimistiske og ikke skrive hvis, okie dokie?) Fallout vinner i september.