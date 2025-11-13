Fallout sesong 2-trailer viser hva både fans av spillene og serien vil ha

HQ

Det er nesten tre måneder siden vi fikk et glimt av hva som venter når andre sesong av Fallout kommer til Prime Video den 17. desember, så det er på tide å få en enda bedre titt.

Amazon har sluppet den første skikkelige traileren for Fallout sesong 2, og nesten hvert sekund av den har noe interessant for forskjellige typer seere. Vi snakker om tilbakekomsten av elskede karakterer fra både den første sesongen og Fallout: New Vegas, tilskuddene av Kumail Nanjiani og Macaulay Culkin, en mye bedre titt på en Deathclaw, en power fist, hint om hva Walton Goggins' The Ghoul leter etter og en hel masse drama, humor og vold som serien og spillene er kjent for.

Serien er allerede fornyet for en tredje sesong, så det er ikke sikkert vi får alt vi ønsker oss i desember, men jeg klager ikke når det uansett ser ut til at vi går en ny, flott sesong i møte.

Hva håper og forventer du av Fallout sesong 2?