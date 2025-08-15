Fallouts andre sesong vil bli vist frem på Gamescom Opening Night Live

HQ

Selv om vi alltid kan forvente at videospill vil være hovedpraten i byen på Geoff Keighley-vert show, på grunn av økningen av tilpasninger i film- og TV-området, ser vi ofte at disse prosjektene dukker opp i live-arrangementene.

For den kommende Gamescom Opening Night Live vil dette skje igjen når vi får beskjed om å forvente et første glimt av den kommende andre sesongen av Fallout, som kommer i sin helhet på Prime Video så snart som i desember.

Kunngjøringen kommer med en ny plakat som viser Ella Purnells Lucy, Aaron Motens Maximus og Walton Goggins' Ghoul (pluss Dogmeat) gående med et New Vegas -skilt bak seg og byens skyline og Lucky 38 -tårnet i bakgrunnen.

Spørsmålet nå er om vi skal ha forhåpninger om at noen av stjernene kommer til å delta på Opening Night Live i egen person?