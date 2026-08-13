Fans begynner å tro at undertittelen til The Elder Scrolls VI er «Sentinel

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Har fansen allerede knekt koden til det fulle navnet på den neste The Elder Scrolls-tittelen? Det har ikke kommet noe offisielt ennå, men da Xbox-sjefen Asha Sharma nylig la ut et innlegg på sosiale medier, refererte hun til spillet som « The Elder Scrolls VI: ********, noe som førte til at fansen gikk helt av hengslene i forsøket på å finne ut hva dette betyr.

Fansene utelukket umiddelbart den tidligere ledende teorien om tittelen « The Elder Scrolls VI: Hammerfell», da den var for lang, men kanskje er den ikke så langt unna. Ved å kombinere The Elder Scrolls-universet og et skjult serienummer funnet i Starfield Direct fra for noen år siden, er den nye teorien at den fullstendige tittelen er « The Elder Scrolls VI: Sentinel».

Du kan se hvordan Starfield Direct henger sammen med den utmerkede teorien og spekulasjonen nedenfor, men når det gjelder hvordan Sentinel knytter seg til Tamriels verden, er Sentinel faktisk et av de ni største kongedømmene i regionen Hammerfell, og hovedstaden bærer også dette navnet.

Igjen, ingenting av dette er en endelig bekreftelse på spillets fulle tittel, men det er definitivt en sammenheng her – og en som har både grunnlag og god grunn.

Hva er din nåværende teori?