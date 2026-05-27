Fans vil ikke vente 7 år på et nytt Kingdom Come: Deliverance-spill

Fans ventet 7 år mellom lanseringen av det originale Kingdom Come: Deliverance og oppfølgeren som ble utgitt i fjor. Selv om ventetiden har vært verdt det for mange, er det ikke alle som er glade for å vente ytterligere 7 år. Heldigvis har utvikleren Warhorse Studios sagt at ventetiden ikke vil være på langt nær så lang for vår neste bohemske boltring.

I en fellesskapsstrøm på YouTube (via MP1st) sa Warhorses kommunikasjonsdirektør Sir Tobi at folk "ikke trenger å vente i syv år på et nytt Kingdom Come." Han sa også at "hvis alt går riktig, kommer det i neste regnskapsår."

Dette ble også bekreftet av Warhorse-eieren Embracer, som vil ha det neste Kingdom Come-eventyret ut mellom 1. april 2027 og 31. mars 2028. Det betyr at vi kan få bekreftelse på hva dette prosjektet er ganske snart. Det er foreløpig ukjent om Warhorse går rett inn i Kingdom Come: Deliverance III eller gir oss en spin-off satt i samme verden. Med tanke på at Warhorse tok så lang tid å levere en full oppfølger, kan vi forestille oss at vi kanskje bare får en spin-off, men vi vet ikke sikkert før noe blir offisielt bekreftet.

Lord of the Rings RPG Warhorse jobber med ble også tatt opp under samfunnsstrømmen, men vi har ikke et utgivelsesvindu for det spillet. I stedet fikk vi navnet på personen som leder utviklingen, og det er Viktor Bocan designdirektør på Kingdom Come Deliverance II. Det vi vet med sikkerhet er at Warhorse absolutt holder seg opptatt, og forhåpentligvis prøver å kutte ned ventetiden for sine fantastiske RPG-er.