Tilskuerne begynner å bu på de omstridte drikkepausene under VM

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De obligatoriske drikkepausene har blitt et av de mest omtalte aspektene ved VM 2026. Å spille i Nord-Amerika om sommeren, noen ganger tidlig på ettermiddagen, betyr at temperaturene er svært høye, noen ganger ekstreme, så FIFA innførte en regel om å stoppe hver omgang for å gi spillerne mulighet til å drikke vann og hvile. Disse tre minutters pausene blir deretter brukt av TV-selskapene til å vise reklame.

Selv om ingen tviler på viktigheten av væskeinntak under varme og fuktige forhold, er disse avkjølingspausene obligatoriske i alle kamper, inkludert noen som spilles ved mildere temperaturer (noen kamper har til og med blitt spilt innendørs, i klimatiserte stadioner). Dette betyr i praksis at kampene nå består av fire omganger på rundt 22–25 minutter, noe som ødelegger tempoet i kampen. Og fansen liker det ikke.

Ifølge Reuters ble kampene onsdag (torsdag europeisk tid) møtt med buing fra tilskuerne under disse drikkepausene. Det skjedde både under kampen mellom England og Kroatia og kampen mellom Panama og Ghana. Det var også buing under tirsdagens kamp mellom Norge og Irak, som ble spilt i Boston ved 23 °C.