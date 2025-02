Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time har en utgivelsesdato

HQ

Etter lang ventetid siden den første utgivelsen for over ti år siden, kommer oppfølgeren til Fantasy Life til Nintendo Switch neste måned, den 22. mars. Serien fra utvikleren Level-5 var planlagt utgitt i 2023, men har blitt utsatt flere ganger de siste to årene, i tillegg til en lekket PS5-versjon. Det ser imidlertid ut til at dette er den gode og siste, basert på reklamekampanjen selskapet har lansert med to reklamefilmer, som du kan se nedenfor.

HQ

I denne tilbakekomsten til franchisen vil vi kunne bytte mellom 14 forskjellige roller, som de har kalt "Lives", mens vi utforsker en øy full av mysterier. Denne mekanikken vil veksle mellom to tidslinjer, i nåtiden vil vi kunne bygge en by, og i fortiden vil vi kunne utforske ulike hemmeligheter i øyas ruiner. I tillegg vil det være en online-modus for opptil fire spillere.

Med funksjonene som har blitt presentert, ser det ut som en av den japanske utviklerens store satsinger for i år. Her er trailerne som du kan glede deg over.